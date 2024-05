Vijf leden A-Team Suriname ontslagen, verdacht van coketransport

Connect on Linked in

Zeker vijf leden van het Surinaamse arrestatieteam (A-Team) zijn woensdag ontwapend en ontheven uit hun functie na verdenkingen van hun betrokkenheid bij een drugstransport en het vervoeren van verdachte personen met A-Team-voertuigen. Dat schrijft De Surinaamse krant De West.

490 kilo coke

In verband met het gerechtelijk vooronderzoek werden woensdagochtend uitgebreide huiszoekingen verricht bij de A-Team leden. Het onderzoek richt zich op een vangst van 490 kilo cocaïne die in 2021 is gedaan in het oude mijngebied Kaaimangrasi van de Suralco. Een van de betrokken leden was onlangs nog gepromoveerd tot hoofdinspecteur (foto).

Uitgebrand vliegtuigje

Later werd ook een uitgebrand Braziliaans vliegtuig gevonden op een illegale airstrip in het Goliath-gebergte in West-Suriname. De politie ging ervan uit dat de drugs met dat vliegtuigje waren ingevlogen. Van de inzittenden van het vliegtuigje is nooit iets vernomen.

Non-actief

In maart werden de vijf leden van het arrestatieteam al op non-actief gezet vanwege ‘verdenkingen over onregelmatigheden met dezelfde drugsvangst en hun gedrag tijdens de nasleep’. De vijf politiemensen worden verdacht van het vervoeren van drugs en smokkelaars in auto’s van het A-Team.

Partner van hoofdinspecteur

Eerder schreef De West al dat er in maart een Surinaamse officier van justitie buiten functie is gesteld. Dat zou zijn gebeurd vanwege ‘onregelmatigheden en haar betrokkenheid bij ontoelaatbare praktijken’. Volgens de krant is de vrouw de partner van de hoofdinspecteur die is ontslagen bij het A-Team.