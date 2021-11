Vijf mogelijke ‘uithalers’ opgepakt in Rotterdams havengebied

Connect on Linked in

Het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane heeft donderdagnacht zeker vijf mannen aangehouden op een containerterminal in de Rotterdamse haven. Het gaat zeer waarschijnlijk om uithalers van partijen drugs. Over de leeftijd van de verdachten is nog niets bekend. Hoe de mannen het terrein zijn opgekomen, is onduidelijk.

(Beeld: JBMedia)

Met de recente cijfers erbij gehaald zou het aantal uithalers in de Rotterdamse haven van 2020 dan uitkomen op 457. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020, toen er 349 uithalers van partijen drugs uit containers werden gearresteerd.

Uithalers breken op haventerreinen zeecontainers open waarin drugs worden gesmokkeld en proberen zo de pakketten drugs uit containers en van de haventerreinen af te halen. De politie telt alleen het aantal arrestaties, waarbij het soms voorkomt dat sommige verdachten al meerdere malen zijn aangehouden. Zo werd één uithaler dit jaar al negen keer opgepakt en vorig jaar vier keer.

Nieuwe Uithalerswet

Door de introductie van een nieuwe “Uithalerswet” die per 1 januari 2022 zou moeten ingaan, wil justitie onbevoegden op een haventerrein of luchthaven zwaarder straffen. Wie er wordt betrapt zonder dat hij er wat te zoeken heeft, kan straks één tot maximaal twee jaar cel krijgen. Tot nu toe kan de politie vaak nog niet meer doen dan een boete van 95 euro uitdelen of een verdachte enkele dagen vastzetten.