Flinke stijging aantal ‘uithalers’ in Rotterdamse haven dit jaar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Dit jaar zijn al 452 ‘uithalers’ opgepakt in de Rotterdamse haven. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020, toen er 349 uithalers van partijen drugs uit containers werden gearresteerd. Dat schrijft AD. Het OM in Rotterdam meldde al eerder dat het probleem ‘steeds groter wordt’.

Negen keer opgepakt

Uithalers werken voor criminele organisaties die cocaïne importeren in zeecontainers. Ze proberen ongezien de pakketten met drugs uit containers en van de haventerreinen af te halen. De politie telt alleen het aantal arrestaties, waarbij het soms voorkomt dat sommige verdachten al meerdere malen zijn aangehouden. Zo werd één uithaler dit jaar al negen keer opgepakt en vorig jaar vier keer. De jongste verdachte was slechts veertien jaar. De verwachting is dat het aantal arrestaties dit jaar nog verder oploopt.

Nieuwe Uithalerswet

Onlangs werd de nieuwe “Uithalerswet” aangekondigd door het Openbaar Ministerie. Dat houdt in dat iemand die betrapt wordt op het illegaal bereden van een haventerrein of luchthaven maximaal een jaar celstraf kan krijgen. Als een uithaler gebruikt heeft gemaakt van een vervalste toegangspas kan de straf verdubbeld worden. Ook kan middels snelrecht een verdachte snel worden veroordeeld. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2022 in.

Boete



De vele aanhoudingen drukken volgens justitie enorm op de capaciteit van de politie en het OM. Tot nu toe is het zo dat het OM moet bewijzen of een uithaler zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet. Als die connectie niet of onvoldoende aangetoond kan worden dan kan het OM momenteel nog alleen 95 euro boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein.

Lees ook:

Uithalers: ‘Nog steeds douaniers in haven Rotterdam corrupt’ (VIDEO)

Zo gaan uithalers in de Rotterdamse haven te werk