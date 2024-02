Vijfde verdachte (28) aangehouden voor schietpartij in Vlaardingen

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de schietpartij in Vlaardingen waarbij een 29-jarige man zwaargewond raakte, is dinsdag een vijfde verdachte aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Rotterdam. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis.

(Beeld: JBMedia)

De verdachte kwam naar voren in het onderzoek en meldde zich dinsdag bij een politiebureau. De 28-jarige Rotterdammer is aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij in ieder geval twee weken vast blijft zitten.

Drugs

Zondag 7 januari hielden agenten al drie verdachten van 23, 24 en 31 aan. Uit onderzoek bleek dat de woning tegenover de woning van het slachtoffer betrokkenheid leek te hebben bij de schietpartij. Daar werd tijdens een doorzoeking onder andere een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. De drie aangehouden verdachten worden in verband gebracht met deze drugs. De drie zitten nog altijd vast.

Frankrijk

Na onderzoek en een samenwerking met de Franse politie werd donderdag 11 januari ook een 17-jarige verdachte aangehouden in Frankrijk. Hij zit inmiddels vast in Nederland.

Met alle aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond, aldus de politie vrijdag. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Of het mogelijk om een ripdeal gaat, is onduidelijk.