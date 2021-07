Villa “El Chapo” te winnen in loterij

De villa vanwaaruit een naakte Joaquín – “El Chapo” Guzmán Loera in 2014 wist te ontsnappen aan zijn arrestatie wordt een van de prijzen in een loterij. Eerder probeerde de Mexicaanse overheid het huis te verkopen. Niemand durfde het echter aan de villa te kopen – uit angst voor represailles van het Sinaloa-drugskartel.

Tijdens het proces tegen “El Chapo” verklaarde zijn voormalig minnares uitvoerig over hoe zij met Guzmán uit de villa wist te ontsnappen. Dat ging via een tunnel, waarvan de ingang zich onder een badkuip bevond.

Slaapkamer

Op 17 februari 2014 lag minnares Lucero Sánchez om 4 uur ’s ochtends met de drugsbaron nog in bed in een hide out in de Mexicaanse stad Culiacán, toen de persoonlijke assistent van El Chapo de slaapkamer binnen kwam stormen. Hij vertelde dat Mexicaanse mariniers voor de deur stonden. Tegelijkertijd hoorde Sánchez een geweldig lawaai en het gedreun van een stormram tegen de buitendeur.

Badkuip

El Chapo rende naakt naar de badkamer onderwijl schreeuwend naar Sánchez dat ze hem moest volgen. Onder de badkuip bleek een houten trap toegang te verschaffen tot een tunnel, die was aangesloten op een rioolstelsel. Het was aardedonker in de tunnel, zeker nadat de persoonlijke assistent de badkuip weer had teruggeplaatst waardoor de vluchtroute werd verborgen. Ondertussen liepen de naakte El Chapo en zijn minnares half gebogen door het smerige, modderige rioolwater dat tot kniehoogte kwam. ‘The only thing I could see was complete darkness. For me it was horrible. It was hot, humid and filed with mud’ aldus Sánchez in de rechtbank. Zo renden ze gedurende een uur door het rioolstelsel, om uiteindelijk bij een rivier weer bovengronds te komen.

