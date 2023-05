‘Vluchtende kroongetuige aangehouden door douane’

Connect on Linked in

Een kroongetuige van justitie is onlangs aangehouden op Schiphol, toen hij het land probeerde te ontvluchten. Eerder al lekte een voormalige woonadres van de crimineel uit.

Deal

S. meldde zich in 2016 bij justitie omdat hij uit de criminaliteit wilde stappen. Omdat hij belangrijke informatie over drie moordzaken zei te hebben, kon hij een deal sluiten met het OM. In ruil voor zijn verklaringen kreeg hij strafvermindering voor zijn eigen misdrijven en mocht hij zo’n 20.000 euro aan met misdaad verdiend geld houden, aldus het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM).

Verklaringen

De kroongetuige legde verklaringen af over drie moorden, meldt het AD donderdag: de moord op Tommie van der Burg in Eindhoven, een dodelijke overval in Rotterdam waarbij Mohammed Ghoumati om het leven kwam en de onopgeloste moord op Leon Kok in Nijmegen in 2001.

Maar het OM twijfelde zelf al aan de geloofwaardigheid van de verklaringen, voor het hof. De verdachten, die de kroongetuige niet of nauwelijks kenden, zouden spontaan alles aan hem hebben opgebiecht, in detentie.

Een week geleden werd via FTM bekend dat het Openbaar Ministerie het voormalige buitenlandse adres van een kroongetuige vorig jaar per ongeluk openbaar had gemaakt. Justitie ontkende dat hierdoor gevaar dreigt voor S.

Mislukt

Woensdag heeft zijn advocaat Peter Schouten laten weten dat S. een mislukte poging heeft gedaan het land te ontvluchten, met zijn hulp. De man zou zich niet meer veilig hebben gevoeld na de reeks van blunders van justitie.

Maar hij werd aangehouden bij de douane, omdat hij geregistreerd stond vanwege een taakstraf, die inmiddels was omgezet naar een celstraf, omdat hij niet kwam opdagen. Schouten geeft aan dat ook de brief hierover naar een verkeerd adres werd gestuurd.

Justitie beraadt zich nog op een reactie op dit laatste nieuws.