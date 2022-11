‘Voetballer Mohamed Ihattaren gearresteerd om een bedreiging’

Connect on Linked in

In Utrecht zou de voetballer Mohamed Ihattaren zijn gearresteerd wegens een ernstige bedreiging, zo schrijft De Telegraaf. Dat gebeurde bij een huis in Utrecht waar de voetballer op dat moment aanwezig was. Getuigen zeiden tegen De Telegraaf dat er politiemensen in uniform en in burger het huis binnengingen en de voetballer afvoerden naar een politiebureau.

De politie in Utrecht heeft bevestigd dat er een 20-jarige verdachte is aangehouden om een bedreiging. De politie onderzoekt de aangifte van een vermeend slachtoffer.

Voetbaltalent Ihattaren, formeel in dienst bij Juventus, slaagde er niet in om zich de afgelopen jaren te ontworstelen aan problemen in zijn omgeving. Afgelopen zomer waren er liefdesperikelen en problemen met mensen uit het criminele milieu. Recent werd zijn auto in brand gestoken. Ook zou hij contacten hebben gehad met mensen uit de hoek van verdachten in het Marengoproces.