‘Verdachten Marengo-proces reden in auto Ihattaren naar de bunker’

Profvoetballer Mohamed Ihattaren (20), die al een poos ontbreekt in de selectie bij Ajax, zou te dicht hebben aangeschurkt tegen het criminele milieu. Dat zegt misdaadjournalist John van den Heuvel in Langs de Lijn op Radio 1. ‘Er is gezien dat verdachten die terecht moeten staan in het Marengo-proces in de auto van Ihattaren naar het proces gingen in de bunker in Amsterdam-Osdorp.’

Eerder bracht De Telegraaf al naar buiten dat de afwezigheid van Ihattaren te maken heeft met bedreigingen vanuit het criminele milieu. Veiligheidsexperts vonden het daardoor niet langer verantwoord om Ihattaren op de club bij Ajax of zijn woning te laten verschijnen. Afgelopen week trainde het voetbaltalent individueel ergens onder de rook van Hilversum.

Leaseauto Ajax

John van den Heuvel beweert op Radio 1 dat zware criminelen gezien zijn in de door Ajax beschikbaar gestelde leaseauto van Ihattaren.

‘Het beeld is wel dat hij te dicht aanschurkte tegen jongens die diep in de criminaliteit zaten. Daarmee is niet gezegd dat hijzelf criminele dingen deed, maar die scheidslijn was heel erg dun. Er zijn criminelen van echt behoorlijk niveau gezien die tot de “mocromaffia” gerekend worden die in de auto van Ihattaren reden. Er is gezien dat verdachten die terecht moeten staan in het Marengo-proces in de auto van Ihattaren naar het proces gingen in de bunker in Amsterdam-Osdorp.’

Relatie jonge vrouw

De Telegraaf schrijft maandag dat de auto van Ihattaren in brand vloog door vermoedelijk brandstichting. Eerder schreef de krant dat de bedreigingen aan zijn adres zouden zijn ontstaan nadat Ihattaren een relatie kreeg met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats Amsterdam. De verhouding lekte uit bij de familie van de vrouw en zorgde voor veel weerstand. De Ajacied werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer, die volgens de politie uit criminele hoek kwamen.

‘Soort trendbreuk’

Misdaadjournalist Van den Heuvel ziet, ook gezien de huidige politie- en justitieonderzoeken tegen profvoetballer Quincy Promes en voormalig prof David Mendes da Silva, dat er een soort trendbreuk gaande is in de voetballerij en het criminele milieu ten opzichte van jaren terug.

‘Wat je nu ziet, en dat is denk ik wel een soort trendbreuk, is dat de hele invloed van georganiseerde misdaad en dan met name drugscriminaliteit op de maatschappij groot is en de voetballerij is natuurlijk een afspiegeling ook van die maatschappij. Dan zie je gewoon dat een aantal van die jongens in de problemen komt, omdat ze niet goed onderscheid kunnen maken met wie ze beter wel of niet om kunnen gaan. Je ziet dan vaak vriendschappen ontstaan of bestaan met jongens die al diep in het criminele milieu geworteld zijn.’

Van den Heuvel noemt enkele voorbeelden in Langs de Lijn: ‘Er worden soms auto’s uitgeleend, ze gaan samen op stap of op vakantie. Dan zie je ook heel vaak gokproblematiek, voetballers die via illegale sites gaan gokken en op die manier in aanraking komen met criminaliteit en daar gaat het dan vaak mis. Dat is wel iets anders dan een aantal jaren geleden.’

Op 31 december 2022 loopt de huurperiode van Mohamed Ihattaren, die eigendom is van Juventus, af. Ajax heeft een optie tot koop van bijna twee miljoen euro. Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt die optie steeds twijfelachtiger.