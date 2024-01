9 jaar cel geëist tegen Promes wegens grootschalige cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag negen jaar celstraf geëist tegen profvoetballer Quincy Promes (32) op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel. Samen met medeverdachte Marylio V. (32) uit Purmerend zou hij ruim 1.360 kilo cocaïne vanuit Brazilië Nederland hebben in- en uitgevoerd. Tegen V., een neef van Promes, die ook van witwassen wordt verdacht, eist het OM acht jaar cel en een boete van 10.000 euro.

Zeezout

Samen met anderen hebben de verdachten zich volgens justitie schuldig gemaakt aan de invoer, uitvoer, het vervoeren en voorhanden hebben van 1362,9 kilo cocaïne die verborgen was in een lading zeezout uit Brazilië. De drugs was, verspreid over twee containers, met een schip vanuit Brazilië via de Westerschelde naar de haven van Antwerpen vervoerd.

2 ton geïnvesteerd

De zaak kwam aan het rollen nadat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie informatie binnenkwam dat voormalig Oranje-international en oud-Ajacied Quincy Promes zich met cocaïnehandel bezighield. Ook zou hij cryptotelefoons bezitten en zou hij 200.000 euro in de handel hebben geïnvesteerd.

Chatgesprekken

Die informatie was aanleiding om een onderzoek te starten. In Promes’ auto werd afluisterapparatuur geplaatst en hij werd geobserveerd. De juistheid van de TCI-informatie werd bevestigd, mede door inbeslaggenomen telefoons van anderen waarin gesprekken werden aangetroffen waaraan ook de verdachten deelnamen. Uit vele chatberichten werd duidelijk dat Promes en medeverdachte Marylio V. betrokken waren bij het binnenhalen, het uithalen en verdere vervoer en verkoop van deze twee partijen cocaïne.

Nepzegel

Op 29 en 30 januari 2020 lukte het de ingeschakelde uithalers de coke uit een van de twee containers te halen. Dat gebeurde door de container eerst naar een loods in de buurt te vervoeren, daar de drugs eruit te halen en vervolgens de container, voorzien van een kopie-verzegeling, weer terug te brengen. De politie trof de volgende dag geen drugs aan in de container, wel viel het op dat de zakken in het middelste deel van de lading verzakt waren. Op die plek had dus eerder de drugs verstopt gezeten. De tweede container met de drugs werd door de Belgische politie onderschept.

Extra kwalijk

Het OM eist negen jaar cel tegen Promes, die sinds februari 2021 onder contract staat bij voetbalclub Spartak Moskou en sindsdien ook in Rusland woont. Promes was vandaag niet aanwezig op de zitting. De officier van justitie in haar requisitoir: ‘Extra kwalijk is het dat de verdachte die in Rusland woont de handel in cocaïne normaliseert en haast romantiseert.’ Omdat hij over geld beschikt om te investeren staat hij nog een tree hoger op de organisatieladder.

In juni 2023 werd Promes door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude, in de nacht van 24 op 25 juli 2020.

Voor medeverdachte Marylio V. is daarnaast ook witwassen bewezenverklaard. Tegen hem eist het OM acht jaar geëist en een geldboete van 10.000 euro. V. was vlak voor zijn arrestatie net vrij na een celstraf van vier jaar die hij in België kreeg voor de invoer van 882 kilo cocaïne, in 2019.