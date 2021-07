Voor plofkraak veroordeelde Eves Laurent praat over tijd in Duitse bajes

Connect on Linked in

De in Duitsland voor een plofkraak tot vier jaar cel veroordeelde Amsterdamse rapper Eves Laurent (Jeff A.) heeft voor het eerst gesproken over zijn tijd in de Duitse gevangenis. In de CONVO Talkshow van afgelopen week zegt hij dat hij na twee jaar cel het land werd uitgezet, maar dat hij alsnog twee jaar cel moet uitzitten als hij binnen acht tot tien jaar in Duitsland komt.

Door Roel Janssen

Oliespoor

Eves Laurent (30) werd in november 2020 vrijgelaten uit de Duitse bajes. Hij zat vier jaar celstraf uit voor een plofkraak in Wiesbaden in mei 2018, maar kwam na twee jaar vervroegd vrij. Zijn handlanger en bestuurder van de vluchtauto Randy R. kreeg 3,5 jaar cel. Na de plofkraak sloegen de twee op de vlucht in een gestolen Audi, die botste tegen een andere auto. Doordat de beschadigde vluchtauto een oliespoor achterliet, kon de Duitse politie de twee makkelijk traceren in een garagebox.

In CONVO Talkshow vertelt Eves Laurent hoe de twee werden opgepakt door een fout van de bestuurder. ‘Er was niks aan de hand, maar hij wist de weg niet meer en welke afslag hij moest nemen. Hij ging spookrijden in een afslag en toen ontstond er een botsing, dat had het eigenlijk opgefokt.’ (tekst gaat verder na de reclame).

Andere regels

Over zijn tijd in de Duitse bajes zegt Eves dat het “gewoon omswitchen is”. ‘Je tijd zitten en wachten, man. Het is wel moeilijk. Het is anders dan in Nederland. Andere regels, alles gaat via briefjes schrijven en dat soort dingen. Een tv moet je kopen. Je hebt alle zenders, maar alles is wel in het Duits.’

Alleen op cel

Wat hij het meest miste? ‘Vrouwen sowieso wel, maar ook familie want zes maanden kreeg ik geen bezoek of mocht ik niet telefoneren. Gezeik. Je hebt geen celmaat. Ik zat alleen. In HvB (huis van bewaring, red.) had ik recreatie. Er was wel één Ghanees daar en één Nigeriaan. Met hun was ik gewoon. Ik zat eerst op een andere afdeling en tijdens luchten kwam ik ze tegen en regelden ze dat ik bij hun op de afdeling kwam. Dat heeft me wel een beetje gered.’

‘Best wel relaxt’

Over HvB waar hij het eerste half jaar in voorlopige hechtenis zat, vertelt de rapper dat het “best wel relaxt was”. ‘Je had elke dag recreatie. Soms een uur, soms anderhalf uur. Af en toe was het gewoon echt cool. Dat was wel een beetje vergelijkbaar met Nederland, omdat je daar nog niet schuldig bent, dus gaan ze je niet ergens foktop zetten. Zodra je veroordeeld wordt, waar je dan naar toegaat is pfffff, anders man. Zes maanden HvB en daarna anderhalf in een andere gevangenis. Ik had vier jaar gekregen. Na twee jaar hebben ze me het land uitgezet, maar als ik nu in Duitsland kom binnen acht of tien jaar, moet ik die twee jaar afmaken.’

Mobiele telefoon

Eves zegt dat hij van een Albanees twee nachten een mobiele telefoon kreeg. ‘Dat was feest man, ik heb niet geslapen. Alles kijken. Ik had geen oplader dus toen de batterij leeg was, was het klaar. Ze letten er niet eens op. Het was zo’n kleine Samsung, ik had hem alleen ‘s nachts aan. In de middag deed je gewoon werk, auto-onderdelen inpakken, Volkswagen enzo.’

‘Schijtziek van aardappelen’

Van het bajesvoer bij de oosterburen heeft hij geen hoge pet op. ‘Het eten was slecht, je kunt er ook niet echt goed koken. Je wordt wakker om 5.00 uur ’s ochtends, ze brengen brood, dan werk je van 7.00 tot 15.00. Dan kom je terug in je cel. Daarna kun je sporten of bij een ander op cel om te kletsen en om 20.00 is alles klaar en de volgende dag hetzelfde. Zij houden echt van aardappelen, ik werd er schijtziek van. Schnitzel, worst, dat soort dingen. Woensdag was goed, dan was er pasta met goede saus en vrijdag was ook wel goed, dan kreeg je vis. Dat zijn de enige dagen dat je naar het eten uitkijkt.’

Nieuwe muziek

De rapper met Ghanese roots die ook lid is van rapgroep De Fellas uit Amsterdam-Zuidoost, werd enkele maanden nadat hij zijn EP Rosé in februari 2018 uitbracht, opgepakt voor de plofkraak. Na een paar singles meldt hij in juli/augustus 2021 met twee nieuwe tapes te komen. Eén met 14 tracks en één met 10 tracks. Gastbijdragen komen van Frenna, Chivv en Jayh Jawson.

Eves Laurent en De Fellas staan met een hoofdstuk in het boek Straight Outta Crime over gangsterrap en straatrap in Nederland.