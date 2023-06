Voormalige profvoetballer tot celstraf veroordeeld voor versturen drugspakketten

Connect on Linked in

De voormalige profvoetballer Radjin de H. is woensdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel, voor drugshandel.

Beeld is ter illustratie

Schuldig

De straf was gelijk aan de eis van justitie, bericht de krant De Gelderlander. De 53-jarige ex-profvoetballer heeft zich schuldig gemaakt aan de handel en het bezit van drugs. De Haarlemmer zou daarbij een ‘prominente faciliterende rol’ hebben gehad.

Hij is een van de elf mensen die in 1989 de SLM-vliegtuigramp bij Zanderij in Suriname overleefde. De H. zou met spelers van het Kleurrijk Elftal in Suriname gaan voetballen.

De oud-voetballer is trainer in Haarlem van een amateurclub. Hij kwam tevoorschijn in een groot onderzoek naar het verzenden van pakketjes drugs over de hele wereld, schrijft de krant. Zelf verklaarde hij ‘weleens een pakketje te hebben afgegooid’, maar verder van niets te weten.

Hij werd aangehouden, maar hij kwam in december 2021 weer op vrije voeten.

Medicijnballen

De H. werd in augustus 2021 in de gaten gehouden door de politie. Zij zagen dat hij met een andere verdachte uit Velserbroek een pakket klaarmaakte voor verzending. Een dag later reed hij met een Haarlemmer naar een adres in Nieuw-Vennep, waar bijna 10 kilo ketamine in fitnessartikelen, zogeheten medicijnballen, werd gedaan. Het pakket werd vervolgens aangeboden ter verzending bij een winkel in Hoofddorp. De Haarlemmer bekende zijn betrokkenheid en zei ook te weten dat het om ketamine ging.

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat de andere verdachten dit ook wisten, al spreken zij dit tegen. Medeverdachte Maurits V. werd ook tot vijf jaar veroordeeld, Mitch T. tot twee jaar.

Vijver

De H. bracht, volgens het Openbaar Ministerie in een bericht, in februari 2021 ook al eens een pakket naar het postkantoor om te laten verzenden naar het Verenigd Koninkrijk. In het pakket zat – tussen vijverbenodigdheden – bijna 5 kilo 2C-B, ruim 2 kilo cocaïne en ruim 4 kilo ketamine verstopt.

De H. bekende dat hij het pakket aanbood bij het postkantoor, maar stelt dat hij niet wist dat er drugs en ketamine in zaten. Hij verklaarde dat hij in die tijd weleens opdrachten van anderen kreeg en die voor een kleine vergoeding uitvoerde. Hij bemoeide zich nooit met de inhoud, afzender of waar de pakketten naartoe verzonden werden, gaf hij aan.

De rechtbank vindt dit ongeloofwaardig. Het OM: ‘De verdachte belde kort voor de verzending namelijk met het postkantoor en met een bedrijf dat als afzender op het pakket stond. Bovendien betaalde hij een dag voor de verzending voor een ander pakket met vrijwel identieke factuur en vond de politie later in zijn woning spullen die gebruikt kunnen worden bij het gereedmaken van pakketten voor verzending.’

Koffer

De politie vond in september 2021 in de woning van De H. ook een koffer met daarin 150 gram metamfetamine, ruim 7 gram 2C-B en 11 gram MDMA. De verdachte verklaarde dat hij de koffer niet eerder had gezien. De rechtbank vindt ook dit ongeloofwaardig, omdat de koffer in een ruimte lag waar de verdachte regelmatig kwam.

Daarnaast was er een inpakruimte op zijn zolder en lagen er drugsgerelateerde spullen, zoals het versnijdingsmiddel fenacetine en zogeheten ponypacks (envelopjes om drugs in te bewaren).

Ook lagen er volgens justitie roze pillen in zijn woning die exact overeenkwamen met de pillen in het onderschepte pakket: ‘De verdachte had geen verklaring voor dit alles, anders dan dat hij goedgelovig van aard zou zijn en het anderen naar de zin wilde maken.’

Volgens de rechtbank wist De H. dat er drugs en ketamine in het pakket zaten.