‘Voortvluchtig Turtles-kopstuk “Zonnepit” opgepakt in Madrid’

De Spaanse politie heeft op de luchthaven van Madrid de Antwerpse drugshandelaar Said “Zonnepit” F. (48) opgepakt. F. geldt als een van de kopstukken van de misdaadgroep The Turtles. Het Antwerpse parket vraagt zijn overlevering in het kader van een lopend Sky ECC-onderzoek.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat Said F. op 18 mei werd gearresteerd op het vliegveld van Madrid. Het Antwerpse parket had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen F., die in de Antwerpse onderwereld bekend is onder zijn bijnaam Zonnepit.

Turtles

F. liep in het verleden veroordelingen op wegens diefstallen met geweld en handel in drugs. Hij wordt gerekend tot de groep van de Turtles uit Borgerhout. Die groep was vanaf 2012 verwikkeld in een ruzie over een partij verdwenen cocaïne, wat in Nederland leidde tot de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt en tientallen andere moorden.

57 kilo coke

Said F. en zijn handlanger Sven D.N. werden in 2007 gearresteerd na een mislukte uithaling van 57 kilo cocaïne. Ook de eind 2022 tot zeven jaar cel veroordeelde cocaïnehandelaar Terence V.O. was betrokken in die zaak.

Liquidatiepoging

In 2014 overleefde Said F. een moordaanslag in Snack Rapido in de Antwerpse Paleisstraat. De Brusselse crimineel Said Boudakhani (31) werd in de snackbar doodgeschoten, F. was het vermoedelijke doelwit. Gwennette Martha, met wie F. nauw zou hebben samengewerkt, werd in datzelfde jaar doodgeschoten in Amstelveen.

Boek

In 2017 kwam de veroordeelde cocaïnesmokkelaar Said F. in het nieuws nadat hij naar de rechter was gestapt omdat hij het boek Borgerokko Maffia van de inmiddels overleden Humo-journalist Raf Sauviller wilde laten verbieden. F. meende dat het boek zijn ‘goede naam’ aantast. De rechtbank ging niet in op zijn eis.

Ibiza

F. kwam de laatste jaren naar verluidt nog maar weinig in Antwerpen. Hij verhuisde volgens de Gazet naar Ibiza, waar hij een winkel en enkele horecazaken uitbaatte. In 2021 vielen de opsporingsdiensten binnen op een adres in Deurne (B) dat aan Said F. werd gelinkt.

Volgens bronnen had F. bij zijn arrestatie op de luchthaven van Madrid net een bezoek gebracht aan Dubai, waar hij een restaurant wilde beginnen.

