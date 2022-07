Nederlandse drugshandelaar Ricardo Gordeau doodgeschoten voor pand beruchte Turtles-familie

Connect on Linked in

Na jaren van relatieve luwte is de Antwerpse misdaadgroep de Turtles sinds afgelopen weekend weer in het nieuws door een dodelijke schietpartij waarbij de 42-jarige Nederlandse drugscrimineel Ricardo Gordeau (foto) om het leven kwam. De fatale schietpartij vond plaats voor de woning in Deurne van Suliman El Y., een jongere broer van Turtle Hakim.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de schietpartij voor chaos zorgde in het Antwerpse misdaadmilieu. Tot in Dubai circuleerde het hardnekkige gerucht dat Suliman El Y. was geliquideerd. Dat klopt niet, maar is een voortvloeisel uit het feit dat de dodelijke schietpartij plaatsvond voor zijn woning.

Gym en ontmoetingsplaats

Het pand zou niet alleen de woning zijn van de broer van Turtle Hakim El Y., het zou tevens dienen als een soort gym en ontmoetingsplaats van ‘familieleden’. Of Suliman El Y. ook betrokken was bij de ruzie voorafgaand aan de schietpartij, maakt deel uit van het politieonderzoek.

Fors strafblad

Bij de schietpartij kwam de 42-jarige Nederlandse drugshandelaar Ricardo Gordeau om het leven. Naast het feit dat hij uitgebreid strafblad heeft met een zestigtal delicten is over hem weinig bekend. Over zijn woon- of verblijfplaats is niets bekend. Over waar hij opgroeide en in welk milieu hij zich de laatste tijd specifiek bevond evenmin. Was er sprake van een geëscaleerde drugsruzie, een ripdeal of iets anders?

Zeven schoten

Buurtbewoners hoorden vrijdagavond hoe enkele mannen met Nederlands accent op de Van Cortbeemdelei, in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis, ruzie maakten op straat. De bewoner van een met hekken en camera’s bewaakt pand zou nog tussenbeide zijn gekomen tijdens de ruzie, waarna iemand ineens een vuurwapen trekt en schiet. Ricardo Gordeau valt neer op straat en wordt korte tijd later nog tevergeefs door hulpverleners gereanimeerd. Getuigen zouden zeven schoten hebben gehoord.

De politie is na de schietpartij op zoek naar een auto met een Nederlands kenteken waarin de verdachten zijn gevlucht. Er is nog niemand aangehouden.

Turtles

De laatste jaren was het relatief rustig rondom de Turtles, een beruchte familie uit Antwerpen die actief is in de drugshandel. Enkele leden zitten in het buitenland en strijken tijdelijk neer in Marokko of Spanje, omdat het ze te heet onder de voeten werd in België. Anderen weken uit naar Dubai, zoals Nordin El Hajjioui.

In 2020 werd Antwerpenaar Mohammed H. neergeschoten in Sint-Job-in’t-Goor. H. geldt als de bodyguard van Turtle-kopstuk Saïd F. De twee zaten in 2015 maandenlang in de cel voor een schietpartij in een Antwerpse snackbar, waarbij Brusselaar Saïd Boudakhani om het leven kwam. Het slachtoffer kwam vermoedelijk naar Antwerpen om de Turtles een lesje te leren voor een verdwenen partij cocaïne.

Bloedige drugsoorlog

Het was niet de eerste verdwenen partij cocaïne waarmee de Turtles in verband werden gebracht. In 2012 ontkenen de Turtles een bloedige drugsoorlog binnen de Nederlandse ‘Mocro-maffia’ die aan tientallen slachtoffers het leven kost. De Turtles werden destijds als uithalers van partijen drugs in de Antwerpse haven verantwoordelijk gehouden voor het rippen van 200 kilo cocaïne.

Vleesmolen

De partij was een investering van enkele Amsterdamse criminelen, die door de rippartij lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Vanuit Amsterdam rijdt een strafexpeditie naar Antwerpen, waarbij een garage van de Turtles-familie en Hakim El Y. zou zijn beschoten bij een tankstation. Later drong het hitteam, gehuld in politieuitrusting, binnen bij de Marokkaanse familie in Borgerhout. De jongste broer, bijgenaamd Alpha Turtle, werd meegenomen. Om de druk bij de familie op te voeren en losgeld te betalen, maakten ze een foto van de jongeman naast een vleesmolen, en bezorgden die aan de familie.

Het conflict om de verdwenen partij coke zorgde voor een definitieve breuk tussen Gwenette Martha en zijn rechterhand Najib Boubouh en Martha’s voormalige vriend en zakenpartner Houssine Ait S. en Benaouf A.

Dubbele liquidatie

Boubouh werd in oktober 2012 doodgeschoten voor een Antwerps hotel, waarna in december 2012 de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt volgde. Het bleek het startschot van een jarenlange drugsoorlog die aan tientallen zware jongens het leven kostte, waaronder ook Gwenette Martha zelf in 2014.

Benaouf A. ontkwam ternauwernood aan de aanslag in de Staatsliedenbuurt door in het water te springen, Houssine Ait S. vluchtte naar het buitenland. Benaouf A. zit een celstraf van twaalf jaar uit voor de liquidatie van Najib Boubouh.