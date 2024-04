Voortvluchtige Belgische drugsbaron Tom M. (48) in Berlijn opgepakt

Connect on Linked in

In Berlijn is donderdagavond de 48-jarige voortvluchtige Belgische drugsbaron Tom M. opgepakt. Hij werd in 2019 door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf wegens internationale drugssmokkel. Vorig jaar kreeg hij ook nog acht jaar cel in de grote Nederlandse strafzaak Taxus rond de veroordeelde drugshandelaar Piet S. In België moet M. nog acht jaar cel uitzitten.

Tom M., die in het verleden langdurig gedetineerd was in Dubai, was sinds 2020 op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten, nadat hij in 2019 door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld werd voor de handel in cocaïne en heroïne in met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie.

Taxus

M. moet nog ruim drie jaar en zeven maanden van zijn veroordeling in 2019 uitzitten. Daarnaast werd hij in oktober 2023 veroordeeld tot acht jaar cel in het omvangrijke onderzoek Taxus, omtrent cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika naar Europa. In Nederland moet hij dus nog ruim elf jaar zitten en in België staat nog een gevangenisstraf open van acht jaar.

Tijdens een lopend onderzoek naar hernieuwde criminele activiteiten, wist de Belg volgens het Openbaar Ministerie net de dans te ontspringen tijdens een inval in een Spaanse villa in september 2020.

Berlijn

In januari 2023 leek het onderzoek in een stroomversnelling te komen toen de politie informatie kreeg over een mogelijke verblijfplaats in Duitsland. Het onderzoek leidde daarbij naar een horecagelegenheid in Berlijn, maar het lukte de politie op dat moment niet om hem te traceren.

FAST-teams

Begin 2024 werd de samenwerking tussen de FAST-opsporingsteams in Duitsland, België en Nederland geïntensiveerd. Dankzij de inspanning van de drie teams kon M. donderdagavond worden aangehouden in dezelfde horecagelegenheid als waar hij in 2023 was gesignaleerd. M. was in het bezit van een vervalst identiteitsbewijs, waardoor hij zich voor langere tijd onopvallend had kunnen ophouden in de Berlijnse metropool.

Tom M. stond sinds april 2021 op de Europese opsporingslijst. De Duitse rechtbank zal moeten beslissen of M. eerst aan België of Nederland zal worden overgeleverd.