Medeverdachte Piet S. op Europese Opsporingslijst

De politie heeft de 45-jarige Belg Tom Michielsen op de Europese Opsporingslijst gezet. Hij wordt gezocht in het onderzoek Taxus naar grootschalige internationale cocaïnehandel. Ook moet hij nog ruim drie jaar en zeven maanden gevangenisstraf uitzitten.

1.350 dagen

Michielsen werd in 2019 door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld voor het afleveren van cocaïne en heroïne in met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie. Hij moet nog 1.350 dagen gevangenisstraf uitzitten.

Onderzoek Taxus is een Haags onderzoek naar de criminele organisatie rond de Haagse hoofdverdachte Piet S.. de politie denkt dat Tom Michielsen een belangrijke rol heeft gespeeld binnen deze organisatie.

Het onderzoek naar de verblijfplaats van Michielsen loopt al langer. Er is een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd door het landelijk parket. Er zijn aanwijzingen dat Michielsen zich in Spanje bevindt of daar langere tijd is geweest, mogelijk in de omgeving van Valencia, Alicante of Marbella. Verder heeft de Belg goede contacten in de regio Den Haag.

DEA

Michielsen dook op in een onderzoek van de Drug Enforcement Administration (DEA) in de jaren 2006 en 2007. In dat onderzoek was de Pakistaan Shahbaz Khan de hoofdverdachte in een zaak over smokkel van duizenden kilo’s heroïne vanuit Afghanistan. Khan had volgens de Amerikanen contacten met de Taliban. Zowel Simon S. als Tom Michielsen waren in dat onderzoek verdachte.

Vertakkingen uit dat onderzoek leidden ook in Nederland tot heroïneonderzoeken. Shabaz Khan werd in 2019 in de VS veroordeeld in de andere onderzoek, voor smokkel van tienduizenden kilo’s heroïne.

