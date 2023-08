Voortvluchtige drugsbaron: ‘Ik ben intelligenter dan de politie’ (VIDEO)

Print This Post

De politie van Bolivia heeft nog drie personen gearresteerd die banden zouden hebben met de internationaal gezochte Uruguayaanse drugsbaron Sebastián Marset. Deze van grootschalige cocaïnehandel verdachte oud-voetballer en muziekproducent wordt gezocht door Uruguay, Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten. De politie in Bolivia denkt dat hij in dat land is ondergedoken.

Video

In Bolivia verklaarde de commandant van de binnenlandse veiligheidsdienst, Álvaro Álvarez, te geloven dat Marset zich nog steeds in het land bevindt. Afgelopen weekend dook er een video op waarin Marset zei Bolivia te hebben verlaten, maar de politie denkt dat dit onzin is.

In de video noemde Marset de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken ‘een ezel’. Ook zei hij dat de politie hem niet zal vangen omdat hij ‘intelligenter is dan de politie’ (zie onder).

Een dag later loofde deze een beloning van 100.000 dollar uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Marset.

De Uruguayaan ook in verband gebracht met de moord op de Paraguayaanse aanklager Marcelo Pecci in mei 2022, in Colombia.

Interpol

De Boliviaanse politie heeft maandag drie personen gearresteerd in de zoektocht. Een van hen heeft de Uruguayaanse nationaliteit, Elvio H.F.. Hij stond internationaal gesignaleerd bij Interpol. De andere verdachte is Roberto A.S.. Hij zou juridisch adviseur van Marset zijn geweest. Een derde verdachte, Rony S.M., ontving volgens de politie geld van Marset om dekmantelbedrijven op te zetten om witwassen te faciliteren.

De broer van Sebastián Marset, is ook gesignaleerd bij Interpol.

23,3 miljoen dollar

Volgens de Boliviaanse autoriteiten zijn in de weken durende klopjacht in het land inmiddels 1.122 operaties uitgevoerd, waarbij 1.743 politieagenten zijn ingezet. Er zijn invallen geweest in 64 panden en 18 personen zitten in voorlopige hechtenis. Er worden nog 53 mensen gezocht.

Ook zijn 76 voertuigen en ongeveer 19 vuurwapens in beslag genomen naast geld en andere eigendommen ter waarde van 23,3 miljoen dollar.

