Voortvluchtige “Methman” opgepakt op Schiphol

Dinsdag is op Schiphol een 55-jarige man uit Den Bosch aangehouden die was veroordeeld in de zaak “Proteus”, naar grootschalige productie van onder meer methamfetamine in meerdere drugslabs. De man, die zichzelf ook wel “Methman” liet noemen, was sinds de uitspraak spoorloos.

Mexico

Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Als opdrachtgever zou hij meerdere drugslabs hebben aangestuurd. Een van de labs was in Drempt (foto). Tijdens de zitting in de zaak bleek onder meer dat er sprake was van een nauwe samenwerking met drugskartels uit Mexico. De groep had contacten met ketelbouwers die speciaal voor de productie synthetische drugs grote ketels produceerde.

Een van de andere verdachten in hetzelfde onderzoek (die later voor de rechtbank werd gebracht) is Pavel N. die ook wel Pablo ICE-cobar werd genoemd.

Geschorst

De verdachte was geschorst tot aan de uitspraak in eerste aanleg maar verscheen daar niet op 10 juni 2022. Sinds de uitspraak stond hij internationaal gesignaleerd en startte de politie een onderzoek naar zijn verblijfplaats. Dinsdag werd hij op Schiphol aangehouden door de Koninklijke Marechaussee nadat hij vanuit Zuid-Afrika aan was gekomen.

De man had via zijn advocaat aangegeven zich vrijwillig te gaan melden. Alle veroordeelden van Proteus zitten nu vast. de zaak loopt nu in hoger beroep.