Voortvluchtige Surinamer krijgt 16 jaar voor coke-zending (UPDATE)

Connect on Linked in

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is maandag Radj O. bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor onder meer de smokkel van 488 kilo cocaïne. De cocaïne zat in een vliegtuig dat was geland op een illegale vliegstrip in Saramacca. Ook twee piloten die zijn gearresteerd in de zaak kregen celstraf: 14 jaar.

Brandstof

Radj O. is ook veroordeeld voor het plegen van voorbereidingshandelingen van drugssmokkel, deelname aan een criminele organisatie en vuurwapenbezit.

De rijstondernemer regelde volgens de rechtbank een landingsbaan voor het vliegtuig op één van zijn percelen in West-Suriname en hij zorgde voor brandstof waarmee de piloten terug konden vliegen. De rechtbank gaat ervan uit dat de piloten minimaal betrokken zijn geweest bij twee transporten van cocaïne, op 12 en 13 maart 2018.

Overigens hebben de piloten verklaard dat het vliegtuig ergens een noodlanding moest maken nadat het was beschoten. Onderzoek door de politie heeft geen relatie tussen de piloten en O. aan het licht gebracht. Volgens O.’s advocaat was er geen enkel bewijs. Hij heeft gezegd dat hij verzet zal aantekenen tegen het vonnis.

Uitlevering

Radj O. week voordat hij gearresteerd kon worden uit naar Nederland. O. werd later in 2018 in Nederland aangehouden. Daar besloot een rechtbank in mei 2019 dat O. kon worden uitgeleverd naar Suriname in verband met de zaak. In verband met zijn gezondheidstoestand kon dat niet doorgaan.

Waar O. zich nu bevindt is niet bekend. Mogelijk zal Suriname opnieuw aan Nederland verzoeken om zijn uitlevering.