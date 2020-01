“Paling” Cor P. op de vlucht

Connect on Linked in

De 38-jarige Cor “Paling” P. heeft afgelopen dinsdag zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien op de vlucht, aldus het Openbaar Ministerie donderdag op de zitting in de zaak over de moord op Onno Kuut (30), waar P. samen met zijn broer en zijn andere verdachten voor terechtstaat voor de rechtbank in Rotterdam.

De vier verdachten zijn wel de “tattookillers” genoemd. Zie kregen bekendheid tijdens hun proces voor een mislukte moordaanslag in 2009, in Amsterdam op Marlon Dalfour. Zij hadden zich net als slachtoffer Onno Kuut (en andere criminelen) getooid met tattoo van Chinese tekens. In hoger beroep zijn de vier daarvoor in 2014 veroordeeld tot straffen tot 13 jaar cel maar inmiddels op vrije voeten gekomen. In de zaak Kuut was P. onder voorwaarde van het dragen van een enkelband op vrije voeten.

Vorig voorjaar heeft justitie levenslang geëist tegen de vier omdat ze in de winter van 2009 Onno Kuut zouden hebben gemarteld en vermoord en daarna in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland zouden hebben gedumpt. Het onderzoek door de rechtbank werd heropend om nog een aantal getuigen te kunnen horen.

Cor P. is al eerder tijdens detenties op de vlucht geslagen.

