Vraagtekens in Ecuador over vrijlating Nederlandse cocaïne-verdachte

De Nederlander van Albanese komaf die begin deze maand in Ecuador was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel is op vrije voeten gekomen. Hij was op 2 april op verzoek van Interpol en Nederland vastgezet. Fruithandelaar Nezdet Vokshi (55) werd afgelopen woensdag op vrije voeten gesteld.

Gevangenneming

Een lokale rechter besloot dat de verdachte op vrije moeten moet komen omdat hij niet tijd zou zijn voorgeleid aan een rechter, en dat hij niet formeel en juist van de verdenkingen in kennis is gesteld.

Inmiddels heeft de voorzitter van de Nationale Rechtbank, waar de zaak over de uitlevering van Vokshi in behandeling is, in het openbaar geklaagd dat de lokale rechter een grote fout heeft begaan en het besluit heeft genomen zonder de Nationale Rechtbank te consulteren.

Die Nationale Rechtbank heeft nu de gevangenneming van Vokshi bevolen. Waar deze zich op dit moment bevindt is onduidelijk.

Fruitbedrijf

Vokshi was sinds 2010 voortvluchtig en in eerste instantie gevlucht naar Peru. In 2018 kwam hij Ecuador binnen en zocht zijn toevlucht in Guayaquil. Hij vestigde zich daar als eigenaar van een fruitbedrijf. Op 15 maart gaf Interpol een internationale signalering af, en begon de politie in Ecuador hem op te sporen.

Hij werd gearresteerd in Daule, niet ver van de containerhaven van Guayaquil, waar hij met zijn vrouw en dochter in een dure buitenwijk woonde.

In Nederland en België wordt Vokshi gezien als een belangrijke speler in de cocaïnehandel.

