Vrijspraak voor Haagse moord in coldcasezaak uit 1990

De 57-jarige Israëliër Daniël E. is maandag door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken van moord in een coldcasezaak van 31 jaar geleden. De in Israël geboren Miriam Sharon (36) werd op 8 oktober 1990 in haar woning in Den Haag vermoord. Ze was met een mes in haar hals gestoken en haar keel was doorgesneden. E. werd in 2017 veroordeeld tot veertien jaar cel.

Dna-match

Het 7-jarige dochtertje van Sharon lag te slapen toen haar moeder werd vermoord. Israëliër Daniël E., die eerder was veroordeeld voor onder andere afpersing en drugshandel, heeft altijd ontkend. Destijds leidde het opsporingsonderzoek niet tot een vervolging. Na de inzet van nieuwe dna-technieken kwam het in 2015 tot een heropening van de coldcasezaak en werd Daniël E. in november 2017 door de rechtbank tot veertien jaar cel veroordeeld voor moord. In hoger beroep eiste de advocaat-generaal dezelfde straf.

Doodslag verjaard

Het Haagse gerechtshof komt echter niet tot een veroordeling, omdat het bewijs voor voorbedachte raad ontbreekt. Wat zich in 1990 in de woning van de vrouw precies heeft afgespeeld, kan op basis van de beschikbare informatie niet worden vastgesteld, aldus het hof. Het hof komt niet toe aan de beoordeling van de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag, aangezien doodslag vanwege de toen geldende wetgeving is verjaard. Het Openbaar Ministerie is voor dat onderdeel niet-ontvankelijk verklaard.

Hoewel E. vier jaar geleden dus werd veroordeeld tot veertien jaar cel, was hij hangende zijn hoger beroep sinds 2019 al op vrije voeten. Het hof oordeelde toen dat er ‘onvoldoende ernstige bewaren aanwezig zijn om het voortduren van de voorlopige hechtenis van de verdachte te rechtvaardigen’.