Vrijspraak voor man beschuldigd van uitlokking dubbele moord om erfenis

De man die een voormalige lijfwacht van drugscrimineel Klaas Bruinsma zou hebben gevraagd om zijn zus en haar man om het leven te laten brengen, is vrijgesproken. De 33-jarige verdachte zou 100.000 euro en een Fiat 500 hebben uitgeloofd voor het vermoorden van de twee. Maar de rechtbank vond dat hiervoor niet genoeg bewijs was.

Aangifte

Verdachte Yordan L. uit Abbekerk hoorde eerder twee jaar celstraf tegen zich eisen, door het Openbaar Ministerie, voor uitlokking tot moord. Zijn zus had aangifte tegen hem gedaan. Ze baseerde haar aangifte op een geluidsopname waarop te horen zou zijn dat haar broer een beloning over zou hebben voor het vermoorden van zijn zus en haar partner.

Met die geluidsopname was degene die hiervoor was benaderd, naar de zus gestapt, in plaats van dat hij het voorstel uitvoerde. De man trad op als getuige in de zaak. Deze Geurt R. kreeg in de jaren negentig bekendheid als de lijfwacht van drugscrimineel Klaas Bruinsma. Op basis van gesprekken met hem schreef misdaadjournalist Bart Middelburg het boek ‘De dominee’, waarop later een film werd gebaseerd.

Opname

De ruzie ging om de nalatenschap van de overleden moeder van de man en zijn zus.

Volgens de officier van justitie was de geluidsopname, in de context van de zaak en de overige bewijsmiddelen in het dossier (appjes), voldoende bewijs voor de uitlokking. Daarbij maakt het niet uit of deze getuige het plan ook had willen uitvoeren. Dit schrijft de rechtbank Noord-Holland in haar vonnis donderdag.

Plan

Maar volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de verdachte een concreet plan had om zijn zus en haar partner van het leven te laten beroven. De aangifte van de zus was gebaseerd op een opname die zij heeft gemaakt van een telefoongesprek dat zij met de getuige heeft gevoerd.

‘Daarin heeft de getuige de zus een of meer geluidsfragmenten van een gesprek laten horen waarin haar broer aan hem zijn kwade intenties zou hebben geuit’, schrijft de rechtbank. ‘De oorspronkelijke geluidsopnames van de getuige zijn echter nooit achterhaald. De verdachte zelf zegt geen herinnering te hebben aan dat gesprek. Bovendien heeft de getuige verklaard dat er mogelijk is gerommeld met de geluidsfragmenten en dat het niet ‘te letterlijk’ moet worden genomen. De indirecte opname waarop de aangifte van de zus op gebaseerd is, levert dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen betrouwbaar bewijs op.’

Lokken

Ook verder ziet de rechtbank geen bewijs dat de verdachte heeft geprobeerd iemand uit te lokken om zijn zus en haar partner van het leven te beroven.

‘Uit de telefoongegevens van de verdachte wordt wel duidelijk dat hij sprak over het “aanpakken” van zijn zus of zwager. Ook is er een bericht waarin hij zocht naar iemand die zijn zwager een paar goede klappen zou kunnen geven. Dit is weliswaar kwalijk, maar het is niet hetzelfde als het concreet beramen en laten uitvoeren van een moordplan op zijn zus of zwager.’

Ook voor het vermeende uitlokken van de getuige in de zaak, Geurt R., om de moorden te plegen, ziet de rechter geen bewijs. R. nam het gesprek op en zou het telefonisch hebben laten horen aan de zus van L. Die nam zelf het telefoongesprek op en stapte ermee naar de politie.

Spanningen

L. ontkende de beschuldigingen en zei in de rechtszaal nooit van plan te zijn geweest om zijn zus te laten vermoorden. Wel erkende hij dat er spanningen tussen hem en zijn zus zijn na het overlijden van hun moeder in 2021 en dat hij zijn zus later dit jaar in een civiele zaak voor de rechter wil brengen, omdat zaken uit de erfenis zouden zijn verduisterd.

Volgens het OM was Yordan L. wel degelijk van plan zijn zus te laten vermoorden.

‘Ik ben echt serieus hè, gewoon weg, alle twee, onder de grond. Als jij dat kan regelen gewoon een ton’, citeerde het OM uit het gesprek dat L. met R. had.

Het OM noemde zijn handelen ‘voorbij alle grenzen’.

Doodsangsten

In de rechtszaal zei L.’s zus maandenlang doodsangsten te hebben uitgestaan. ‘Het idee dat je bloedeigen broer zo ver gaat voor een paar centen is ongelooflijk.’

Volgens haar begon haar broer vlak na het overlijden van hun moeder ‘naast de kist’ al te ruziën om geld en bedreigingen te uiten. Zij zegt thuis te zijn lastiggevallen door drugsdealers die geld van haar broer tegoed hebben en mensen aan de deur te krijgen die via internet door hem zijn opgelicht.