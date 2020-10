Waar is het geld van Groep America? (VIDEO)

Connect on Linked in

Waar is het geld van “Groep America”? Het criminele netwerk dat vanuit Servië cocaïne naar Zuid-Europa bracht werd in 2009 goeddeels door de Italiaanse justitie ontmanteld. Sinds 2016 zit Zoran Jaksic vast in Peru. Maar in de VS is Mileta Miljanić op vrije voeten. Ooit was hij bodyguard van de toenmalige Servische president Slobodan Milosevic, nu is hij maffiabaas in ruste in de Verenigde Staten.

Sigaretten

Het journalistieke onderzoeksplatform OCCRP publiceerde de afgelopen maanden een dossier met een reconstructie over de opkomst van het netwerk, vooral gebaseerd op een onderzoek van de Italiaanse justitie over het eerste decennium van deze eeuw. In hoeverre restanten van het netwerk nog voortbestaan is de vraag. En daarnaast: waar is het geld gebleven dat vanaf het begin van de jaren negentig is verzameld met smokkel van sigaretten, en later cocaïne.

Een van de leiders van het netwerk was Zoran Jaksic. Groep America was op zijn hoogtepunt betrokken in cocaïnehandel vanuit Peru die zich vooral richtte op transporten naar Zuid-Europa, naar havens in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, maar ook naar Durban in Zuid-Afrika. De groep verstuurde doorgaans vele zendingen van enkele honderden kilo’s. Die relatief kleine zendingen werden vaak geregeld door een netwerk van zeelieden uit Servië en Montenegro.

Hells Kitchen

In de Verenigde Staten waren er al prominente Servische criminelen sinds de jaren zeventig toen Boško “The Yugo” Radonjić, zich in New York een flinke reputatie verschafte. In de jaren tachtig was Radonjić samen met Jimmy Coonan. Samen specialiseerden ze zich in geweld en incasso’s. Hun gang heette de “Westies” en werd gedomineerd door gewelddadige mensen van Ierse komaf, met als basis Hell’s Kitchen in Manhattan.

Miljanić en Jaksic waren jeugdvrienden en kwamen in New York terecht waar ze werkten als bodyguards voor Radonjić. Toen de oorlog in Joegoslavië begon, en Joegoslavië aan het einde van de jaren tachtig uiteen begon te vallen, gingen ze terug naar Belgrado om in de entourage van Milosevic vol in de sigaretten en drugscriminaliteit te gaan.

Ze onderhielden met name banden met de Servische veiligheidsdienst, die toen onder leiding stond van Jovica Stanišić.

Groep America werd één van de grootste criminele netwerken op de Balkan, naast de Zemun-clan die in 2003 de Joegoslavische president Zoran Djindic liquideerde. Figuren uit die clan waren ook in Nederland actief. (tekst gaat verder onder reclame)

CIA

Jaksic verbleef veel in Argentinië en Peru en ontwikkelde daar een uitgebreid netwerk. In Peru zat hij in 1998 korte tijd vast.

In 2009 probeerde de Italiaanse politie Jaksic en Miljanić aan te houden, maar de vogels waren gevlogen. Later kwam Miljanić alsnog terecht in een Italiaanse cel op verdenking van ‘mafia-associatie’. Na zes jaar celstraf, verdween hij toen hij in 2014 in halfopen kamp zat voortijdig. Inmiddels woont hij in Queens, New York. OCCRP draagt verschillende aanwijzingen aan dat Miljanić bescherming geniet van de Amerikaanse CIA.

Tijdens het het proces tegen Jovica Stanišić (het ex-hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst van Servië) voor het oorlogstribunaal in Den Haag was de voormalige Britse ambassadeur in Belgrado getuige. Die verklaarde toen te weten dat Miljanić een ‘geheim agent van Central Intelligence Agency’ (CIA) was.

Een Amerikaanse rechtszaak tegen Miljanić en Jaksic werd gestaakt.

Jaksic werd in 2016 in Peru aangehouden. Na een poging tot ontsnapping zit hij in ieder geval nu nog 24 jaar vast in Peru. Eerder in 2016 werd Jaksic voor de ingang van een club in Belgrado door portier Darko Ristic (oud-hooligan en MMA-vechter) neergeslagen (zie video onder).

Het vermogen van de Groep America zit waarschijnlijk deels in Montenegro, en is verder waarschijnlijk niet meer vindbaar voor de Italiaanse autoriteiten. In New York zal het Openbaar Ministerie ook die zaak laten rusten.