Wapenonderzoek leidt naar bekende crimineel Sjaak B.

Een verdachte die vorige week door de politie werd opgepakt in verband met een wapenvondst in Rijsenhout, is de Amsterdamse crimineel Sjaak B.

Op het spoor

De politie kwam Sjaak B. eind 2021 opnieuw op het spoor dankzij berichten uit gekraakte PGP-telefoons van de versleutelde berichtenserver Sky ECC. Dit schrijft De Telegraaf maandagmiddag.

Locatie

De recherche kreeg in november 2021 een aantal verdachten in beeld door berichten uit gekraakte PGP-telefoons afkomstig van het platform Sky ECC. Na uitgebreid onderzoek kwam ook een loods in Rijsenhout in beeld als locatie waar mogelijk een partij vuurwapens lag opgeslagen.

Tijdens een actie in het bedrijfspand op maandag 30 mei namen agenten een grote hoeveelheid wapens, waaronder automatische en zogeheten sniperwapens, en explosieven in beslag. Aldus justitie.

Drie mannen van respectievelijk 30, 35 en 51 jaar uit Amsterdam en Diemen werden aangehouden en verdacht van overtreding van de Opiumwet, en de wet Wapens en Munitie en witwassen. Een van hen blijkt nu volgens De Telegraaf de bekende Sjaak B. te zijn.

Verdachte

Bij een verdere doorzoeking in een aangrenzende loods werd een inwerking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen met veel chemicaliën en kilo’s cocaïne en amfetamine. Naar aanleiding van het aantreffen van de cocaïnewasserij werd nog een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Rijsenhout.

In de loods lagen ook alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met Aceton. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken.

Tape

Sjaak B. is een goede bekende in het criminele milieu. Hij werd in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage veroordeeld tot 5,5 jaar voor wapenhandel en wapenbezit.

Voor de moord op Cor van Hout in januari 2003 in Amstelveen werd B. niet veroordeeld, ondanks een belastende tape ingebracht in het Passage-proces door Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder.

Holleeder vertelt op die opname dat het Sjaak B. was die met de tot levenslang veroordeelde Jesse R. op een motor wegvluchtte na het doodschieten van Van Hout.

Gemarteld

In 2015 werd B. in Panama-City zelf in zijn hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag maar kwam vast te zitten in Panama, waar hij naar eigen zeggen gemarteld werd. B. werd zwaargewond naar Nederland overgebracht waar hij terechtstond in het genoemde Passage-proces.

Daar verklaarde hij zelf dat Van Hout werd geliquideerd door twee Joegoslaven in opdracht van crimineel John Mieremet.

In 2019 werd Sjaak B. nog opgepakt, omdat hij nog 50 dagen moest uitzitten van de eerder opgelegde straf van 5,5 jaar.