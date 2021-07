Wapens, drugs en cash geld bij massale actie tegen Duitse Bandidos

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft donderdag in vijf deelstaten in totaal 104 invallen gedaan bij panden van motorclub Bandidos. Daarbij zijn verschillende wapens, munitie, drugs, motoren en grote hoeveelheden contant geld in beslag genomen. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de regio Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, vonden 86 invallen plaats.

1.800 politieagenten

De razzia – waaraan maar liefst 1.800 politiemensen deelnamen – vond plaats in de vijf deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hessen, Rijnland-Palts en Thüringen. De Duitse opsporingsdiensten deden de huiszoekingen vanwege ‘een dringend vermoeden dat het doel en de activiteiten van de vereniging in strijd zijn met het strafrecht’.

Alleen al in Noordrijn-Westfalen doorzochten 1.300 politieagenten ruim 86 clubhuizen en appartementen. In Nedersaksen, Thüringen, Hessen en Rijnland-Palts werden nog eens achttien panden doorzocht. Over eventuele arrestaties is nog niets naar buiten gebracht.

De Duitse tak van Bandidos is sinds 1999 actief.

Megaproces Kievit

De Hoge Raad bepaalde in april 2020 dat de lokale Nederlandse chapters van Bandidos niet verboden zijn. Komende vrijdag doet de rechtbank in Maastricht uitspraak in het megaproces Kievit tegen 25 Limburgse Bandidos-leden. Zij worden wisselend verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging, witwassen, drugshandel en afpersing.

De hoogste straffen van vijf jaar en zeven maanden zijn geëist tegen de voormalige vicepresident van de Limburgse Bandidos, Marco H. (54) en Karel V. (57) uit Valkenswaard. President Harrie Ramakers (57) uit Nieuwstadt hoorde 20 maanden cel tegen zich eisen.