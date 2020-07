Weer duikt er een telefoon van de kroongetuige op

Connect on Linked in

De anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. legde de verdediging neer omdat hij niet wilde samenwerken met Peter R. de Vries. Dat zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. ‘Ik ben gestopt omdat Peter R. de Vries zich met de verdediging van de kroongetuige ging bemoeien.’

Identiteit

Kroongetuige Nabil B. is in het Marengo-proces (over een serie onderwereldmoorden) een verdachte en getuige tegen onder meer Ridouan Taghi. Het AD was achter de identiteit van de advocaat gekomen.

De advocaat zegt nu naar buiten te treden omdat hij of zij ‘eerlijk antwoord wil geven’ op vragen van de journalisten van het AD.

De advocaat was aan het werk voor Nabil B. tot in maart 2020. Toen uitte B. De wens dat De Vries een rol zou moeten krijgen. De advocaat ging daarmee niet akkoord.

‘Onwenselijk’

Op donderdag 12 maart 2020 belde de advocaat met de zaaksofficier in het liquidatieproces Marengo om te zeggen dat hij/zij zou stoppen met de verdediging omdat de getuige De Vries erbij wilde betrekken.

Pikant is dat de advocaat nu onthult dat de zaaksofficier toen zei betrokkenheid van De Vries ‘onwenselijk’ te vinden. Dit vanwege de rol van De Vries’ kantoorgenoot Khalid Kasem en diens banden met Ridouan Taghi. Het OM maakte zich hierover ‘grote zorgen’. Kasem zou ‘niet te vertrouwen’ zijn. Kasem is beschuldigd van het lekken van dossiers naar de groep van Taghi.

De advocaat zegt ook dat het OM er toen al van op de hoogte was dat kroongetuige Nabil B. contact onderhield met De Vries.

iPhone

Ook onthullend is de stelling van het AD dat er bij de advocaat door de weduwe van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum (van Nabil B.) een telefoon was bezorgd die aan de kroongetuige zou hebben behoord. Dat was ná de breuk tussen de advocaat en de kroongetuige in maart van dit jaar. De advocaat spreekt alleen van een envelop met inhoud en weigert te bevestigen dat het om een telefoon ging. De envelop is via de deken van advocaten onder zware beveiliging naar het OM gegaan.

In een telefoongesprek was Nabil B. aan het dreigen als die telefoon niet bij hem zou worden bezorgd – zegt de advocaat in het AD – wat dus niet gebeurde:

Hij sprak plots met een agressieve toon. ‘Als je mijn spullen niet terugbezorgt, dan leer je een heel andere kant van mij kennen.’ Daar schrok ik van, deze bedreiging. Zeker uit de mond van iemand die heeft bekend betrokken te zijn geweest bij een serie liquidaties.

Inhoud

Over de inhoud van deze telefoon – en over de vraag of deze telefoon is gekraakt – is in het Marengo-proces nog niets bekend geworden.

Peter Schouten is op dit moment de advocaat van Nabil B., die hem ook bij zal staan bij de lopende verhoren door de rechter-commissaris. Peter R. de Vries heeft nog steeds een rol als adviseur. Hij mag echter niet mee op bezoek of naar zittingen om de kroongetuige te ontmoeten.