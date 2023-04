Opnieuw jarenlange celstraffen geëist in grote strafzaak rond drugslabs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tussen twee en vier jaar geëist tegen vier mannen tussen 29 en 51 jaar uit Amstelveen, Barneveld, Nijmegen en Uden. Vorige week eiste het OM tegen hoofdverdachte Johan H. (54) en Michel B. (57) al zeven en vijf jaar cel.

In totaal zijn er twaalf verdachten in de omvangrijke synthetische drugszaak “26Berne”. Drie verdachten moeten nog terechtstaan. Twee verdachten zitten momenteel vast in België.

Meest vervuilde drugslabs

Centraal staat een criminele organisatie achter zeker twee drugslabs, in Overberg en Kockengen (beiden provincie Utrecht). Eerder werd de internationale drugsorganisatie al gelinkt aan vijf drugslabs. Twee van die labs behoorden tot de grootste en meest vervuilde van Nederland en België. In een boerderij in Overberg troffen agenten op 18 maart 2020 een druglab aan waarbij de hele vloer blank stond met chemicaliën. In een grote tuinvijver werd chemisch afval geloodst.

1,5 miljoen xtc-pillen

Op de locatie in Overberg nam de politie 1,5 miljoen xtc-pillen in beslag. Op het erf stonden grondstoffen voor de productie van ruim 2.000 kilo amfetamine. Een kleine bewakingscamera hield de pillen nauwlettend in de gaten. LFO-specialisten waren dagen bezig om het lab te ontmantelen.

In een oude varkensstal in het Belgische Lendelede werd in september 2020 het grootste drugslab ontdekt dat tot op heden bij onze zuiderburen werd gevonden. In het speedlab kon tot twee ton aan amfetaminepasta worden geproduceerd.

Volgens het OM heeft nader onderzoek een criminele organisatie in beeld gebracht, waarvan verschillende mensen bij meerdere productielocaties voor synthetische drugs betrokken zijn. De twaalf verdachten worden beschuldigd van overtreding van de Opiumwet en deelname aan een criminele organisatie.

Chemische lucht

Het onderzoek naar de groep begon toen de politie in maart 2020 de nu 54-jarige Veenendaler Johan H. bij zijn boerderij in Overberg in een gestolen bus aanhield, en een chemische geur werd geroken. In een van de panden van het perceel trof de politie een drugslab aan met daarin 1,5 miljoen xtc-pillen met een geschatte straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Ook legde de politie beslag op 20 liter amfetamineolie, 735 liter BMK en 1100 kilo pre-precursoren (APA en MAPA).

Grote onrust

Omdat de telefoon van H. heel vaak in korte tijd een zendmast op een locatie in Kockengen aanstraalde, ging de politie ook daar een kijkje nemen. Ruim een maand na zijn aanhouding werd daar een tweede drugslab met 10.000 liter chemisch afval aangetroffen. Onder de overige verdachten leidde de arrestatie van Johan H. in Overberg tot grote paniek, zo blijkt uit later door de politie ontcijferde Encrochat-berichten.

Acht verdachten stonden tot nu toe terecht. Tegen vier van hen, mannen tussen 29 en 51 jaar uit Amstelveen, Barneveld, Nijmegen en Uden, eiste het OM donderdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen van twee tot vier jaar.

Drugsdumping

Vorige week eiste het OM tegen de overige verdachten celstraffen tussen vier en zeven jaar en tegen enkelen bovendien een geldboete van 40.000 euro. Johan H. kreeg met zeven jaar de hoogste strafeis te horen. Hij heeft zich volgens justitie naast deelname aan een criminele organisatie ook schuldig gemaakt aan heling en het dumpen van drugsafval op zijn perceel in Overberg.

Hattem en Groningen

Van drie verdachten moet de strafzaak nog inhoudelijk worden behandeld. Twee van hen zitten vast in België. Het gaat om 32-jarige man en een 36-jarige man die als hoofdverdachte wordt beschouwd. Zij worden in verband gebracht met nog twee drugslabs, in Hattem en in Groningen.

De zaak van een nu 78-jarige verdachte uit Kockengen is voorlopig ingetrokken vanwege zijn gezondheidssituatie. De komende periode wordt volgens het OM bezien hoe de gezondheid zich verder ontwikkelt.

De rechtbank doet op 30 mei uitspraak in alle zaken.