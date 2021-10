Weer levenslang geëist tegen moordenaar Lomp

Connect on Linked in

Justitie heeft in hoger beroep levenslang geëist tegen de 27-jarige Hicham M. In 2015 vermoorde hij volgens het Openbaar Ministerie in Krommenie Eaneas Lomp.

Foto: de schietpartij bij de receptie van de camping in Kerkdriel

Eis

Hicham M. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij twee moorden, drie pogingen tot moord en het plegen van voorbereidingshandelingen voor moord.

Het Openbaar Ministerie eiste daarom woensdag in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf tegen hem. De rechtbank in Gelderland veroordeelde H. in juni 2019 al tot deze straf.

Genadeloos

Hicham M. was volgens justitie één van de schutters tijdens de moord op Eaneas Lomp, in november 2015, in Krommenie. Dat gebeurde op een nietsontziende manier. Lomp werd eerst dronken gevoerd op de Amsterdamse Wallen, waarna hij vlakbij het huis van zijn vriendin werd doodgeschoten.

Uit later door de politie gevonden PGP-berichtjes bleek hoe genadeloos de moord werd uitgevoerd, met een pistool en een Kalasjnikov. Als Lomp in de trein terug naar Krommenie zit, staan de schutters al een tijd ‘in de bosjes te wachten om hem te vangen, die kankerrat’.

Eaneas Lomp zou hebben behoord tot de criminele groep van Gwenette Martha, die op 22 mei 2014 met tachtig kogels om het leven was gebracht.

Foto: De in 2015 in Krommenie doodgeschoten Eaneas Lomp

Camping

Hicham M. was volgens het OM ook betrokken de liquidatie van Chahid Yakhlaf, op Oudejaarsdag, op een camping in Kerkdriel. Yakhlaf was daar ondergedoken, nadat er al twee keer eerder een aanslag op hem was gepleegd. Hij was een bekende speler in de Amsterdamse onderwereld.

M. werd ook in verband gebracht met de aanslag op een man in Amsterdam. Hij wordt onder meer verdacht van het plaatsen van GPS-apparatuur onder de auto van het beoogde slachtoffer. Uiteindelijk mislukte de aanslag op 3 april 2016; het automatische wapen haperde.

Onbetrouwbaar

In het hoger beroep van M. wees de verdediging op de versleutelde (PGP-)berichten die zijn gestuurd binnen de systemen van Ennetcom. Dit systeem zou onbetrouwbaar en te manipuleren zijn, waardoor bepaalde berichten en accounts niet aan de verdachte gekoppeld zouden mogen worden.

De advocaten-Generaal zeggen dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de juistheid van de berichten en dat de verdachte kan worden gekoppeld aan bepaalde accounts en belastende berichten.

De feiten die de verdachte pleegde zijn volgens justitie ‘de ergste’ die het Wetboek van Strafrecht kent. ‘Geld was een belangrijke drijfveer. Duidelijk is dat M. niet in een opwelling heeft gehandeld.’

Volgens de AG’s is een levenslange gevangenisstraf dan ook de enige passende straf voor iemand die verantwoordelijk is voor twee moorden en drie bijna-doden. ‘Uit een oogpunt van vergelding en algemene en speciale preventie komt alleen die straf in aanmerking.’

Opdrachtgever

Ook de opdrachtgever van de moordpogingen, Omar L., kreeg eerder levenslang opgelegd in deze zaak. Zijn dossier wordt op 29 november van dit jaar behandeld. Omar L. probeerde in 2020 nog uit de gevangenis te ontsnappen, in een mislukte poging.