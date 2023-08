Weer verdachte aangehouden in Steenbergse ketamine-zaak

Print This Post

De politie heeft woensdag een 36-jarige man uit Steenbergen aangehouden. Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen, naar aanleiding van een vondst van 1700 kilo ketamine. Een eerdere aanhouding mislukte.

Vals

De 36-jarige man was bij zijn aanhouding in het bezit van een vervalst buitenlands paspoort, laat de politie woensdag weten. Een rechercheteam zocht al vanaf 30 mei 2023 naar deze verdachte, toen het niet lukte hem aan te houden. Vandaag werd hij echter in Arnhem ontdekt, waarna hij door een arrestatieteam werd aangehouden.

Vast

Eerder werden er in dit onderzoek al acht verdachten gearresteerd, waarvan er nog vier vastzitten. De politie is nu nog op zoek naar drie andere verdachten, die vermoedelijk in het buitenland verblijven.

Doorzoeking

De eerste arrestaties in het onderzoek vonden plaats op vrijdag 3 februari, bij de actiedag rond het oprollen van klanten van de criminele telefoondienst Exclu.

Bij de operatie in West-Brabant werd onder meer tijdens de doorzoeking van een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro.