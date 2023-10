Wetsvoorstel Kamerlid Ellian (VVD): ‘Minder contactmomenten in EBI’

Connect on Linked in

VVD Tweede Kamerlid Ulysse Ellian wil dat criminelen in de EBI voortaan nog minder contact met de buitenwereld krijgen. Hij heeft daarvoor donderdag een wetsvoorstel ingediend. In zijn voorstel mogen gedetineerden een keer per maand fysiek contact hebben en twee keer per maand bellen.

Taal

Naast de beperkingen in het contact, wil Ellian ook taalrestricties invoeren. Dit komt erop neer dat gedetineerden in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) slechts in een aantal geselecteerde talen zouden mogen communiceren. WNL’s Goedemorgen Nederland meldt deze morgen de indiening van Ellians wetsvoorstel.

Tijdens contactmomenten kan volgens Ellian niet goed genoeg gecontroleerd worden wanneer informatie of opdrachten worden doorgegeven: ‘Het aantal contactmomenten van criminelen met de buitenwereld is veel te veel.’

Boodschap

Het aantal bezoekmomenten in de EBI in Vught is één keer per week. Daarnaast kunnen gevangenen ook één keer per week bellen; deze telefoongesprekken worden intensief afgeluisterd, schrijft WNL op haar website. Volgens Ellian is het lastig te achterhalen wanneer een boodschap of opdracht wordt doorgegeven. ‘Als het gaat om het voorkomen dat deze kopstukken vanuit de gevangenis door kunnen gaan met het aansturen van een organisatie en het doorgeven van opdrachten, dan vind ik dat we daar naïef in zijn.’

De VVD’er pleit dus ook voor taalrestricties: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de Mocro Maffia, daar wordt ook in andere talen gecommuniceerd. In het Nederlands is het al moeilijk om te achterhalen of een versluierende boodschap wordt doorgegeven. Dan zouden we met het toestaan van bijvoorbeeld communiceren in het Arabisch onverantwoorde risico’s nemen.’

Eenzame opsluiting

WNL zet een kanttekening bij het plan van Ellian. Eerder in 2023 bracht de Raad van Europa een rapport uit waarin ze de huidige veiligheidsmaatregelen in Nederland ‘buitensporig’ noemden en dat gevangenissen ervoor moeten zorgen dat omstandigheden die lijken op eenzame opsluiting voorkomen moeten worden. Ellian is het niet eens met het rapport. ‘Het enige wat gezegd wordt is dat het op hen excessief overkomt. Er is geen conclusie getrokken.’

Ellian verwijst in het interview bij WNL naar de omstandigheden in Italiaanse en Amerikaanse extra beveiligde gevangenissen. Hij ging eerder ook op bezoek bij een Amerikaanse supermax-gevangenis. De organisatie Human Rights Watch maakt in de VS bezwaren tegen de omstandigheden in de Amerikaanse supermax-gevangenissen. Ze zouden leiden tot onnodig lijden en vernedering van gevangenen. Een rechter gaf aan dat opsluiting in een supermax-gevangenis de ‘grenzen overschrijdt van wat een mens psychologisch aankan’.

Eerder vroegen onderzoekers van de Erasmus Universiteit zich af of het overnemen van het Italiaanse detentieregime niet ten kostte zou gaan van het humane Nederlandse gevangenissysteem.