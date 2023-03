Wie waren betrokken bij de liquidatie van Kayvan Pishbin?

Connect on Linked in

De liquidatie van een Duitse drugscrimineel lijkt te zijn uitgevoerd, in verband met een grote drugsschuld. Wie er exact bij zijn betrokken, en vooral wat hun rol hierbij was, is niet helemaal duidelijk.

Foto: de in mei 2021 geliquideerde 29-jarige Kayvan Pishbin

Deal

Het gaat om de liquidatie van de 29-jarige Kayvan Pishbin. Hij deed regelmatig zaken met een Heerlense criminele groep, waarvan Achraf S. de leider is. Dat ging over cocaïne, denkt de politie. Pishbin en Achraf F. sloten een deal af over twee kilo coke, waarna Pishbin slechts een deel afbetaalde. Zijn leverancier komt dan achter hem aan. Dit schrijft de krant De Limburger.

Gelokt

Op 2 mei 2021 heeft de in het Duitse Aken woonachtige Iraniër een drugstransactie bij Breda. Na afloop krijgt hij een botsing met een auto-ambulance, bij Hoensbroek. Daar zouden drie mannen van de groep van Achraf in hebben gezeten, die hem op de terugweg op die manier van de snelweg A-76 weglokken. Eerder is er een GPS-tracker onder zijn auto aangebracht.

Dan nadert een witte Volkswagen, waaruit even later geschoten wordt. Kayvan Pishbin wordt dodelijk geraakt. Vlak daarvoor zou hij zijn achtervolgers hebben gefilmd.

Arrestaties

Een maand na de schietpartij zijn vier Heerlense twintigers gearresteerd, schrijft De Limburger. Het gaat om de broers Karim (28) en Noureddine A. (24), Kamal T. (28) en Mohammed A. (24). Die eerste drie worden door de politie in de autoambulance geplaatst, die laatste heeft de witte Volkswagen gehuurd. Maar niet lang erna komen ze weer op vrije voeten. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is voor hun betrokkenheid.

In beroep

Eind 2022 wordt het onderzoek hervat en zijn er meer arrestaties. In Maasmechelen worden de uit Spanje teruggekeerde Achraf en zijn broer Soheil S. (25) gearresteerd. Volgens de aanklaagster zit Soheil ook in de witte Golf ten tijde van de schietpartij. Rechters zien daarvoor te weinig bewijs en laten hem gaan. Justitie is tegen die beslissing in beroep gegaan, bevestigt advocaat Haroon Raza.

Moordwapen

Ook Nour D. (30), Bilal L. (24) en Younes T. (21) worden ingerekend. Die laatste is een zwager van Achraf en zou ten tijde van de schietpartij bij hem in de witte Golf zitten. Bilal wordt ervan verdacht het moordwapen in bezit te hebben gehad, al is onduidelijk of hij het wapen heeft geleverd of juist heeft weggemaakt.

Justitie vermoedt dat Nour het slachtoffer heeft geobserveerd voordat die is doodgeschoten. Alleen deze drie mannen en hoofdverdachte Achraf S. zitten nog vast. De vooralsnog laatste arrestatie in deze zaak is die van Aymen G. (37). Hij is na drie dagen weer op vrije voeten gesteld, aldus De Limburger.