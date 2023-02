Opnieuw drie arrestaties voor liquidatie Keyvan Pishbin in Hoensbroek

Connect on Linked in

De politie heeft opnieuw drie mannen aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie van de 29-jarige Keyvan Pishbin in Hoensbroek. Woensdag werd in Heerlen een 21-jarige man aangehouden. Donderdag pakte het onderzoeksteam een 24-jarige man uit Nuth en een 30-jarige man uit Heerlen op.

Vijf verdachten

In totaal zijn nu vijf verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Daarbij kwam op 2 mei 2021 de 29-jarige Keyvan Pishbin uit het Duitse Aken om het leven.

Overlevering

Op 31 januari werden in Maasmechelen (B) twee verdachten van 25 en 27 uit Heerlen gearresteerd. Het tweetal is nog niet overgeleverd aan Nederland en zit nog vast in België. De verwachting is dat ze komende week naar Nederland overgebracht worden, aldus de politie.

In de zomer 2021 zijn ook al vier verdachten aangehouden. Na een korte periode te hebben vastgezeten en verhoord te zijn, zijn ze weer op vrije voeten gesteld. Dit betroffen andere personen dan de nu aangehouden verdachten.

Zes tips

Het onderzoeksteam heeft zicht gekregen op de rollen van de verdachten en hiermee zijn volgens de recherche belangrijke stappen in het onderzoek gezet. Dinsdag besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Naar aanleiding van de uitzending zijn inmiddels zes tips binnengekomen. Ook via Meld Misdaad Anoniem kwam tips binnen. De informatie die uit al deze tips naar voren is gekomen, wordt nader onderzocht.

Alle verdachten die zijn aangehouden, zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Geënsceneerde aanrijding

Om de liquidatie van Keyvan Pishbin uit te voeren hebben de daders een aanrijding in scène gezet. Het motief voor de liquidatie ligt vermoedelijk in een conflict over drugshandel. In juni 2022 kwamen er geruchten naar buiten dat Pishbin zou zijn bedreigd. Direct na de moord was er sprake van dat misschien een conflict tussen motorclubs de achtergrond van de liquidatie was.