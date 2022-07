Woning in Barendrecht twee keer op een avond doelwit van aanslag

Connect on Linked in

Een galerijflat in Barendrecht is maandagavond en -nacht doelwit geweest van beschietingen en een ontploffing met een explosief. Maandagavond kwam de politie ter plaatse omdat er een kogelgat in een raam zat en er bij de flat een explosie was gemeld. Getuigen stellen dat er om 01.19 opnieuw geschoten is op de woning. Er zijn volgens die getuigen zes schoten gelost.

(beeld JBMedia)

Carnisselande

De nachtelijke bescherming vond dus plaats nadat enkele uren eerder de politie vertrokken was. Doelwit was een flatwoning aan de Avenue Carré in Barendrecht-Carnisselande. Eerder op de avond was er één kogelgat zichtbaar in een raam. Ook lijkt er enige schade aan een gevel te zijn. De ontploffing lijkt niet te zijn veroorzaakt door een zwaar explosief.

Koffers

Sommige bewoners van de flat pakten koffers in en vertrokken om elders de nacht door de te brengen. De locoburgemeester van Barendrecht bracht een bezoek om met bewoners te spreken.

In de regio Rijnmond en Rotterdam is de laatste weken een serie aan beschietingen op woningen geweest, waarschijnlijk zit er een conflict in de drugshandel achter. Maandag arresteerde de politie een 16-jarige jongen in verband met een schietpartij in Rotterdam-Zuid.