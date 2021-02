Wordt tbs mededader viervoudige moord seksclub wederom verlengd?

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Haarlem dient komende dinsdag de rechtszaak over de mogelijke verlenging van tbs van Joi L., alias “Popeye” (56) wegens de viervoudige moord in seksclub Esther in de nacht van 19 op 20 februari 2000. Voormalig portier L. schoot 21 jaar geleden samen met Ajax-hooligan Martin van de P., alias “Polletje” vier bezoekers van de Haarlemse seksclub dood na een totaal geëscaleerde ruzie.

Ontoerekeningsvatbaar

Joi L. kreeg in 2002 evenals Martin van de P. in hoger beroep 15 jaar cel voor de viervoudige moord, die geldt als een van de meest huiverigwekkende moordpartijen in Nederland ooit. In tegenstelling tot “Polletje” kreeg L. ook tbs opgelegd, omdat hij volgens het vonnis tijdens het delict niet toerekeningsvatbaar was. Na het uitzitten van zijn celstraf werd de tbs van L. telkens verlengd.

Enkele jaren geleden werd zijn tbs onder voorwaarden beëindigd, maar omdat hij wiet zou hebben gebruikt moest hij in 2018 wekenlang opnieuw, voor een zogeheten time-out, de tbs-kliniek in.

Resocialisatie

In maart 2019 schreef Crimesite dat de Molukse L. in een forensisch regionale instelling voor begeleid en beschermd wonen verbleef en onder begeleiding van de reclassering aan zijn resocialisatie werkte. Hij mocht regelmatig op verlof en van het terrein af mits hij dat vooraf meldde.

De reclassering adviseerde toen de tbs met twee jaar te verlengen en eerst het gehele geplande behandeltraject af te ronden. Dat hield ook in dat L. begeleid zou gaan wonen buiten het terrein waar hij toen verbleef. De psychiater achtte de kans laag dat L. weer in de fout zou gaan. Wel adviseerde ook deze een voortzetting van het behandeltraject, dus met structuur, medicatie en begeleiding, om zo een terugval te vermijden.

‘Gangsterfilm’

Bijna 21 jaar vond in de Haarlemse seksclub Esther een horrorscenario plaats uit een ware gangstermovie. In de nacht van 19 op 20 februari 2000 kwamen vier mannen, onder wie Hells Angel Facco Nieuwenhuis en aspirant-lid Rob Takken, na een avond vol drank en drugs de seksclub binnen. Vooral Takken vertoonde agressief gedrag. Hij draaide de muziek weg, barricadeerde de gang en eiste seks met de barvrouw, de vriendin van de destijds 35-jarige portier Joi L.

Door zijn oog geschoten

Toen de barvrouw weigerde smeet Takken een bierglas tegen de spiegelwand kapot en bedreigde hij Van de P. met een vuurwapen. Daarop stormde L. naar binnen die alles op beveiligingscamera’s had gevolgd. Hij schoot de agressor direct door zijn oog, waarna “Polletje” het op de grond gevallen vuurwapen van Takken opraapte en diens kameraad aan de bar doodschoot. Toen Nieuwenhuis en een metgezel vanuit de peeskamers op het lawaai afkwamen, schoot “Polletje” ook hen koelbloedig dood.

Of er sprake was van een ordinaire ‘caféruzie’ of een afrekening in het criminele milieu is nooit helemaal duidelijk geworden.