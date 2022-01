Youssef T. vervolgd in zaak 26Mandel

Connect on Linked in

Op 20 januari vindt in de Amsterdamse rechtbank de eerste zitting plaats in de strafzaak tegen advocaat Youssef Taghi, de neef van Marengo-verdachte Ridouan Taghi.

door Joost van der Wegen

Verdacht

Youssef Taghi wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij ernstige strafbare feiten heeft gepleegd, als advocaat van Marengo-verdachte Ridouan Taghi. Die ernstige feiten zouden onder meer gaan over een uitbraakpoging die de advocaat en neef van Ridouan Taghi met hem zou hebben besproken.

Justitie kwam hier in het voorjaar van 2021 achter, nadat zij gesprekken had onderschept uit het geheime berichtensysteem Sky ECC, in het kader van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Gesprek

Hieraan voorafgaand had de deken van de advocatenorde in Gelderland in april al een ‘indringend’ gesprek met Youssef Taghi gehad, over de gevoeligheid van het bijstaan van zijn neef.

Desondanks werd Youssef Taghi op 8 oktober van 2021 aangehouden, nadat duidelijk was geworden dat hij wellicht had meegeholpen aan het naar buiten brengen van berichten die ‘meehielpen aan het voortzetten van criminele handelingen’, aldus justitie. Daarop volgde een doorzoeking van de woning en het kantoor van de advocaat.

Volgens het Openbaar Ministerie zou Ridouan Taghi een half jaar een open lijn naar buiten hebben gehad. In eerste instantie mocht Youssef T. zijn neef blijven zien, omdat het hem als advocaat niet verboden was contact met zijn cliënt te hebben. Toen de berichten in Sky ECC tussen de twee neven waren gezien, besloot de top van het OM dat zij afgeluisterd mochten worden. Dit leidde tot de verdenking van strafbare feiten.

Na de aanhouding volgde een discussie over het wel of niet in gebruik mogen hebben van laptops door advocaten in de EBI, waar Taghi vastzit. Ook wordt Taghi alleen nog door cipiers met bivakmutsen op benaderd, nadat er informatie naar buiten kwam dat men vermoedelijk op zoek was naar huisadressen van bewaarders.

Stand van onderzoek

De eerste bijeenkomst in de zaak met de dossiernaam 26Mandel zal op 20 januari plaatsvinden, het gaat hierbij om een pro forma-zitting.

Tijdens de zitting zal in ieder geval gesproken worden over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van T. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Youssef T. zit op dit moment in bewaring.