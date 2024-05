Zaak over wilde schietpartij stilgelegd voor nader onderzoek rechtbank

Connect on Linked in

De Rotterdamse rechtbank heeft de zaak over een wilde – en dodelijke – schietpartij in een Rotterdamse kelder stilgelegd om het technische bewijs nader te bestuderen. Dat gebeurde nadat de officier van justitie de strafeis al had uitgesproken. Advocaat Yehudi Moszkowicz had eerder zelf een reconstructie gedaan en verscheen dinsdag in de rechtszaak met een levensgrote pop en een laserpen om zijn pleidooi nog verder duidelijk te maken.

Door @Wim van de Pol

Vorig jaar bestookten twee mannen elkaar in een duistere kelder aan de Gijsingstraat in Rotterdam-Delfshaven vanaf enkele meters afstand met vuurwapens. Ze leegden allebei het volledige magazijn van hun pistool. Een derde (31-jarige man), die niet geschoten had, raakte dodelijk gewond. De twee schutters (beide 28 jaar) staan terecht als verdachten. Ze waren op 26 maart 2023 in de kelder voor een deal over een paar kilo hasj, en raakten allebei gewond.

Het Openbaar Ministerie ziet de cliënt van Yehudi Moszkowicz als de persoon die de dodelijke schoten afvuurde. Tegen hem eiste de officier van justitie veertien jaar cel voor doodslag en wapenbezit. Tegen de ander alleen een celstraf van negen maanden voor wapenbezit.

Doodlopende nis

Moszkowicz maakte eerder zelf een gefilmde reconstructie. Daaruit moet volgens Moszkowicz blijken dat de andere schutter, de broer van het dodelijke slachtoffer, vanaf de trap op zijn cliënt begon te schieten. Zijn cliënt zocht dekking en schoot ook, maar hij kon geen kant op omdat hij in een doodlopende nis stond.

Volgens Moszkowicz kan het geen twijfel lijden dat de andere schutter met schieten is begonnen en dat een en ander valt af te leiden uit de schotbanen die door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vastgesteld.

De recherche stelde na bestuderen van de video van Moszkowicz de conclusies enigszins bij. De officier van justitie week in het requisitoir echter niet af van de conclusie dat de cliënt van Moszkowicz degenen was die doodslag pleegde.

Laserpen

Dinsdag probeerde Moszkowicz dit alles in de rechtszaal nog verder ’te verhelderen met een grote pop en een laserpen.

De advocaat van de andere verdachte reageerde geïrriteerd op het exposé en de bevindingen van Moszkowicz, omdat de rechtbank besloot tijd te nemen om de zaak nader te onderzoeken, en hij niet aan zijn pleidooi toekwam. De zaak kwam dus anders dan gepland dinsdag niet gereed voor een vonnis.

De officier van justitie schamperde over het verhaal van Moszkowicz en noemde het ‘semiwetenschappelijk’.

Wanneer de rechtbank nu nader zal besluiten is nog afwachten.

Lees meer over de schietpartij:

Rechtbank puzzelt op dodelijke schietpartij in duistere kelder