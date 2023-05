Zaak voetballer Quincy Promes weer voor de rechter

Connect on Linked in

De zaak van voetballer Quincy Promes komt volgende week weer voor bij de rechtbank in Amsterdam. Dan moet de vraag worden beantwoord of de afgeluisterde gesprekken in de twee zaken die tegen hem lopen, mogen worden gebruikt.

door Joost van der Wegen

Vervolg

De zittingen in de zaak tegen de voormalige Ajax-speler krijgen maandag 5 juni een vervolg bij de Amsterdamse rechtbank.

Promes (31) wordt in de eerste plaats verdacht van poging tot doodslag en mogelijk poging tot moord. De verdenking is dat hij op een feest in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken.

Het gaat om de voortzetting van de zaak, na een eerdere zitting op 17 maart van dit jaar. Toen werd de zaak van Promes heropend. Het Openbaar Ministerie had toen al een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige Promes, wegens zware mishandeling.

Verdacht

De politie luisterde gesprekken van Promes af in een ander onderzoek. De speler wordt namelijk ook verdacht van de smokkel van 4.000 kilo cocaïne en deelname aan een criminele organisatie.

In de afgeluisterde gesprekken in deze zaak bekent de 50-voudig Oranje-international ook zijn neef op een familiefeest in Abcoude te hebben gestoken. Een vraag die uitstaat bij de rechtbank, is of Promes daarom wel rechtmatig is afgeluisterd. De aankomende zitting is bedoeld om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen.

Promes voetbalt momenteel in Rusland, bij Spartak Moskou. Bij de vorige zittingen was hij niet aanwezig. Niet duidelijk is of hij nu wel voor de rechtbank in Amsterdam zal verschijnen.