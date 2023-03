Zaak Promes heropend om twijfels tapgesprekken

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heropent het onderzoek in de strafzaak tegen Quincy Promes omdat het niet duidelijk is of voetballer rechtmatig afgeluisterd is. Woensdag werd al duidelijk dat de rechtbank het onderzoek zou heropenen en dat er vrijdag geen vonnis zou zijn. Het OM eiste onlangs twee jaar cel tegen Promes voor het neersteken van zijn neef.

Drugszaak

De politie luisterde de gesprekken van Promes af in een ander onderzoek. De speler van Spartak Moskou wordt namelijk ook verdacht van de smokkel van 4.000 kilo cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. In de afgeluisterde gesprekken bekent de 50-voudig Oranje-international zijn neef op een familiefeest in Abcoude in juli 2020 te hebben gestoken.

Robert Malewicz, de advocaat van Promes, betwijfelt of de getapte gesprekken als bewijs mogen dienen. Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten de belastende gesprekken volgens hem uit het dossier worden gelaten. Ook wil de verdediging weten hoe er toestemming is gegeven voor het aftappen.

Dossierstuk

Volgens de rechtbank ontbreekt er een dossierstuk, waarin die uitleg staat. Het OM had dat stuk uit het dossier gelaten omdat het onderzoek in de drugszaak dan kan worden geschaad.

De rechtbank heropent de zaak rond de steekpartij om de rechtmatigheid van de getapte telefoongesprekken te toetsen. Wanneer de volgende zitting is, is vooralsnog onduidelijk.