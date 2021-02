Zes Colombianen opgepakt voor dodelijke schietpartij Bergen aan Zee

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij waarbij dinsdag een 45-jarige Colombiaan om het leven kwam in Bergen aan Zee, heeft de politie Noord-Holland donderdagavond acht verdachten aangehouden. Het gaat om zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) van 29 t/m 54 jaar die werden aangehouden in Amsterdam.

Donderdagnacht hield de politie in Amsterdam ook een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Noorwegen aan. De verdachten zitten in alle beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek en deze verdachten.

De politie werd dinsdagmiddag rond 15.45 gealarmeerd door meerdere omstanders die getuige waren van een conflict, waarna schoten klonken. Daarna is er nog elders bij Bergen een confrontatie geweest. De getuigen zeiden dat meerdere personen ruzie met elkaar hadden. Een gewonde man werd in een grijze auto getrokken. De bestuurder van deze auto reed daarna met hoge snelheid weg. De andere betrokkenen van het conflict, stapten in minstens drie auto’s. De politie hield een klopjacht in Noord-Holland op zoek naar de verdachten.

De moord heeft mogelijk te maken met de vondst van enkele crystal meth-labs die de afgelopen maanden in Nederland zijn opgerold.