Zes jaar cel voor medeplegen moord op vriend Ayla Mintjes

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag twee mannen van 21 en 22 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een moordaanslag op Anis B. De twee probeerden op 12 mei 2021 een peilbaken te plakken onder de auto van B. Vier dagen later werd zijn vriendin Ayla Mintjes in de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart doodgeschoten toen ze als bestuurster naast B. in de auto zat.

De strafeisen waren acht jaar, maar vallen lager uit omdat beide mannen zijn vrijgesproken van het voorbereiden van de moord op Mintjes, die tijdens de schietpartij bij haar vriend in de auto zat.

Inbraakpoging

De poging om de gps-tracker onder de auto te plakken mislukte omdat Sivinho R. (21) uit Amsterdam en Levert K. (22) uit Hoorn bij de inbraakpoging in de parkeergarage aan de Maassluisstraat op heterdaad werden betrapt.

Volgens het OM hebben de twee mannen Ayla Mintjes op 9 mei 2021 geobserveerd bij een zonnestudio in Diemen waar zij werkte. Ze deden dat in hun zoektocht naar Anis B. Zij had dat toen in de gaten en noteerde het kenteken.

Partij coke

Sivinho R. en Levert K. bekenden twee weken geleden in de rechtszaal dat ze op 12 mei 2021 in wilden breken in de bewuste parkeergarage, om vervolgens een gps-tracker onder de auto van Anis B. te plakken. Maar dat wilden ze naar eigen zeggen doen omdat B. aan een opdrachtgever nog geld verschuldigd was vanwege een onderschepte partij cocaïne. Met het stelen van zijn auto zouden de verdachten hem tot betalen hebben willen dwingen. Ze zouden daar 3000 euro mee verdienen.

De rechtbank gelooft niets van die verklaring en veroordeelt de twee tot zes jaar cel voor het voorbereiden van de moord op Anis B.

‘Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachten, door de hen gevraagde inspanningen onder de hiervoor genoemde omstandigheden (in een nauwe en bewuste samenwerking) te verrichten, dan ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hun voorbereidende werkzaamheden zouden resulteren in een liquidatie, dus in een moord op Anis B. Zij hebben zich dan ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van de voorbereiding van een moord.’

Levert K. is daarnaast ook veroordeeld voor wapenbezit en witwassen in juni 2021. Sivinho R. voor wapenbezit in juni 2021.