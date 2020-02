Zes jaar cel voor schieten op agenten in Winterswijk

Connect on Linked in

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag de 22-jarige Vitorio D. uit Winterswijk tot zes jaar cel veroordeeld voor het schieten op twee agenten in die plaats. Samen met de 27-jarige medeverdachte Railton E. uit Arnhem was hij betrokken bij een schietpartij aan de Keizersdwarsweg op 8 december 2018.

Rapscene

Een derde verdachte, de 25-jarige vriendin van D. alias rapster Do Q. uit Winterswijk belt hem in de bewuste nacht op als ze ontdekt dat er een tekst in haar voordeur is gekrast. De tekst op de deur is eerder door iemand onder een YouTube-video van D. geplaatst. Uit het dossier blijkt dat er al langer een langlopend conflict is dat zich afspeelt in de Winterwijkse rapscene.

Broers

D. en E. halen daarop verhaal bij de woning van twee broers die de tekst op de voordeur zouden hebben gekrast. Ze vernielen met veel kabaal een ruit van de voordeur en schreeuwen om geld. Daarna haalt D. een vuurwapen op bij zijn vriendin Do Q. en gaan ze met zijn drieën terug naar het huis van de broers. Daar zijn inmiddels ook twee politieagenten aanwezig die worden beschoten door D. Als een van de agenten terugschiet, raakt hij de vriendin van de schutter die op de intensive care belandt en de schietpartij ternauwernood overleeft. E. en een agent raken ook gewond.

Afpersing

De rechtbank acht bewezen dat Vitorio D. gericht in de richting van agenten schoot en veroordeelt hem tot zes jaar cel. Dat is twee jaar lager dan de eis van acht jaar van het OM. Railton E. is veroordeeld tot dertien maanden cel omdat hij evenals D. betrokken was bij de afpersing van de twee broers. Hij gebruikte eerder bij de opnames van een videoclip een echt vuurwapen. Ook hiervoor is hij veroordeeld. De straf zat hij al in voorarrest uit. Tegen E. was ook acht jaar cel geëist.

Taakstraf

Do Q. krijgt een voorwaardelijke celstraf van één maand en een taakstaf van 80 uur opgelegd wegens vuurwapen- en munitiebezit. Het wapen lag bij haar thuis. De agenten krijgen daarnaast een schadevergoeding van 8.000 en 9.500 euro van D. en E..