Zes ton cocaïne van Colombiaanse guerilla’s gepakt (VIDEO)

In Colombia is bijna 6.500 kilo cocaïne in beslag genomen. De voorraad was volgens de autoriteiten in bezit van de linkse guerrillaorganisatie ELN. De minister van Defensie Diego Molano Aponte beschreef de inbeslagname als een ‘klap voor de ELN’ omdat de guerrilla’s zichzelf financieren met de cocaïnehandel. De vangst werd gedaan in het departement Nariño, in het zuidwesten van het land, aan de grens met Ecuador.

Volgens de Colombiaanse justitie was de zending cocaïne mogelijk over zee naar Mexico of de Verenigde Staten. Er gaat ook veel cocaïne naar de havenstad Guayaquil in Ecuador, om vandaar te worden verscheept. Vanuit Guayaquil gaat veel cocaïne naar Europese havens als Antwerpen en Rotterdam.

Naast de zes ton cocaïne is er 443 kilo cocaïnepasta in beslag genomen. Er zijn ook drie grote labs vernietigd waar per maand ter waarde van ruim 8 miljoen dollar aan cocaïne (naar Colombiaans prijsniveau) kon worden gemaakt, in Europa is dat ruim tien keer zoveel.

In cocaïnelabs wordt van de halffabrikaten cocapasta en cocaïnepasta het snuifbare cocaïnehydrochloride gemaakt. In de loop van dit jaar is in Colombia 275 ton cocaïne in beslag genomen en zijn 214 laboratoria vernietigd.

