Zes verdachten overval waardetransport zaterdag voorgeleid

De zes Belgische en Franse verdachten van de overval op het waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord worden zaterdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie aan RTL Boulevard.

De voorgeleidingen bij de rechter-commissaris, over de voorlopige hechtenis van de verdachten, vinden vermoedelijk de hele dag plaats. Het OM verdenkt alle verdachten van betrokkenheid bij de roofoverval, waarbij met automatische vuurwapens werd geschoten. De leeftijd van de verdachten is nog niet bekendgemaakt. Of ze eerder in aanraking zijn gekomen met justitie is ook nog onduidelijk.

Voortvluchtig

In Nederland, België en Frankrijk wordt gezocht naar twee voortvluchtige verdachten van de overval. Eén van de in totaal acht verdachten is woensdag tijdens in een weiland in Broek in Waterland doodgeschoten. Een andere verdachte is opgepakt in Diemen. Er werkt een team van meer dan 20 rechercheurs aan de zaak.

De politie onderzoekt of de meegenomen buit (goud en diamanten ter waarde van 50 miljoen euro) helemaal terecht is.

Automatische vuurwapens

De overval gebeurde woensdag rond 14.15 door meerdere verdachten op een waardetransport op de Meeuwenlaan die bij Schöne Edelmetaal stond. De verdachten schoten met automatische vuurwapens en vluchten met buit in drie voertuigen, onder meer een Audi en een Porsche. De politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. Twee voertuigen vluchtten met hoge snelheid richting Broek in Waterland. Een derde voertuig vluchtte de ringweg A10 in de richting van Diemen op.

De recherche is specifiek op zoek naar getuigen die gezien hebben dat de verdachten vanuit de auto hebben geschoten op (politie)auto’s.

Op de Overdiemerweg, ter hoogte van het viaduct van de A1, stond een uitgebrand voertuig. Ook was daar nog een tweede auto. De politie arresteerde een persoon die in dat voertuig zat.

Broek in Waterland

De achtervolging op twee voertuigen via de Leeuwarderweg eindigde bij Broek in Waterland. Ook daar trof de politie twee uitgebrande voertuigen aan. Er werd over en weer geschoten. Meerdere verdachten renden het natte weiland in. In totaal zijn er in Broek in Waterland vier verdachten aangehouden. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een vijfde verdachte werd vermoedelijk geraakt door een politiekogel en overleed ter plekke.