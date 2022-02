Zestien lichamen gevonden in Mexico

Connect on Linked in

In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn zaterdag in twee verschillende steden in totaal zestien lichamen gevonden. De autoriteiten vermoeden dat ze door bendegeweld om het leven zijn gekomen.

In doeken gewikkeld

In de plaats Fresnillo werden op straat tien lijken gewikkeld in doeken gevonden. De lijken van zes andere slachtoffers hingen in een loods in de stad General Pánfilo Natera, ongeveer 110 kilometer verderop. De Mexicaanse overheid heeft het leger ingeroepen rondom Fresnillo om de situatie beheersbaar en veilig te houden.

Er zijn tot op heden twee verdachten aangehouden, die vrijdag een ander lichaam vervoerden. Dat slachtoffer zou mogelijk banden met de andere slachtoffers hebben.

Extreem geweld

Zacatecas wordt al lange tijd geteisterd door extreem geweld en geldt als een van de gevaarlijkse regio’s van Mexico. Vorige maand werden in de hoofdstad van de staat, die eveneens Zacatecas heet, ook al tien doden gevonden in een verlaten voertuig. Het voertuig werd vlakbij overheidsgebouwen in het historische stadscentrum aangetroffen.

Drugskartels

In november 2021 werden in de Centraal-Mexicaanse staat Zacatecas tien lijken aangetroffen, waarvan er negen aan een viaduct hingen. In juni 2021 vielen bij een bloedige confrontatie tussen het Sinaloa-kartel en het Jalisco-kartel in het grensgebied tussen de staten Jalisco en Zacatecas zeker achttien doden. Het bloedvergieten tussen de twee Mexicaanse drugskartels duurde bijna twaalf uur.

Stijging

Het aantal moorden in Zacatecas is vorig jaar gestegen. In 2021 werden er volgens de officiële cijfers 1.050 moorden gepleegd. Dat waren er 200 meer dan in 2020.

De Sinaloa en Jalisco New Generation-kartels strijden om controle in Zacatecas, dat een belangrijk doorvoerpunt voor drugs is – met name de krachtige synthetische pijnstiller fentanyl – die naar het noorden naar de Amerikaanse grens wordt verscheept.

Zie ook:

Dit zijn de nieuwe Mexicaanse drugskartels