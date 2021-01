Zesvoudig moordenaar krijgt gratie

Connect on Linked in

De man die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje in Delft krijgt gratie. Uit een brief aan de Tweede Kamer van de minister van Rechtsbescherming blijkt dat de koning het gratieverzoek van Cevdet Yilmaz (64) heeft ondertekend.

Meisje

Yilmaz is in 1984 veroordeeld tot levenslang. Hij schoot in 1983 na een ruzie zes mensen dood in het café, onder hen was een 12-jarig meisje.

Nederland is één van de weinige landen waar een levenslange straf echt wordt uitgezeten. Het Europese Hof vindt dat dit inhumaan is en dat mensen altijd een perspectief op vrijheid moeten behouden. Yilmaz procedeerde met succes tegen zijn straf en de voorwaarden. Hij dwong een resocialisatietraject af. Hij mocht zich inmiddels onder voorwaarden buiten vrij bewegen.

Minister

Minister Sander Dekker komt nu tot dit besluit omdat in verschillende uitspraken rechters oordeelden dat de minister de zaak moet heroverwegen. De minister vindt nu dat de mogelijkheden voor hem om gratie tegen te houden zijn uitgeput.

In twee gevallen zijn delinquenten in Nederland eerder volledig in vrijheid gesteld, in één met gratie en in een ander doordat de gedetineerde terminaal ziek was.