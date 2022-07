Zeven jaar cel geëist tegen Veghelaar (35) in cocaïne- en witwaszaak

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank Rotterdam zeven jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro geëist tegen een 35-jarige Veghelaar, die afwisselend in Málaga (Spanje) en Marokko woont. Justitie verdenkt hem van de invoer en handel in cocaïne en witwassen op grote schaal. Het betreft de cocaïne- en witwaszaak 26Lembre.

Stash

Op 1 mei 2020 trof de politie in een ander onderzoek, 26Royal Oak, een stash van ruim 12,5 miljoen euro aan. Die lag in een professioneel aangelegde verborgen ruimte op een woonadres in Eindhoven. Ook werd een Encrochat-telefoon in beslag genomen bij de bewaker van de stash. Deze bewaker werd in november 2020 tot 3,5 jaar cel veroordeeld.

De Landelijke Eenheid startte daarop het onderzoek 26Lembre, onder gezag van het Landelijk Parket van het OM. Dat onderzoek richt zich op opdrachtgevers en overige verdachten die betrokken zijn geweest bij de stash.

Encrochat

Uit de in beslaggenomen Encrochat-telefoon zijn vervolgens relevante data van vijf Encrochat-adressen geanalyseerd. Op die manier kwam de 35-jarige Veghelaar in beeld. Hij werd op 27 maart 2021 in Málaga aangehouden via een Europees arrestatiebevel. Hij was op weg naar Marokko. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

Fictieve aanstelling

Het OM verdenkt de man van grootschalig witwassen. Hij zou betrokken zijn geweest bij de invoer en handel in cocaïne. Als opdrachtgever zou de verdachte een sleutelrol hebben gehad bij de stash geld van miljoenenomvang. Geldbedragen werden heimelijk verborgen in een professionele stash en vervoerd via auto’s met verborgen ruimtes. Ook zou de verdachte salarisbetalingen en een auto voor zijn partner, behorend bij een fictieve aanstelling, hebben witgewassen evenals geld dat contant bij zijn arrestatie werd aangetroffen.

Zeer professioneel

Daarnaast verdenkt het OM de man van deelname aan een professionele criminele organisatie, die tot doel had drugsgeld wit te wassen. Die criminele organisatie ging, zo stelt het OM, zeer professioneel te werk met telkens dezelfde modus operandus. De organisatie bestond uit koeriers, een bewaker, een stashbouwer en een vastgoedman.

Corrupte contacten

Uit politieonderzoek is gebleken dat de Veghelaar zelf volledig buiten beeld bleef. Hij opereerde vanuit Marokko en Spanje en liet anderen het vuile werk opknappen. Op afstand stuurde hij zijn mensen aan. Ook is gebleken dat er via corrupte kanalen in het politiesysteem gecheckt is of verdachte en een compagnon voorkwamen in een lopend onderzoek.

Vuurwapens

Uit onderschepte chatberichten is volgens justitie gebleken dat de man met een ander communiceerde over hoe ze een groep kunnen betalen om iemand te pakken. Volgens de officier van justitie wordt geweld niet geschuwd door de criminele organisatie. Getuige ook twee in de stashwoning aangetroffen vuurwapens.

Cruciale rol

De Veghelaar heeft volgens het OM een cruciale rol gehad in de criminele organisatie. Het OM rekent hem bovendien zwaar aan dat er sprake is van recidive. Zo werd hij in 2017 al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel en witwassen. Hij liep nog in de proeftijd van zijn voorwaardelijke in vrijheidsstelling tot 2 juni 2020. Dat maakt de zaak volgens de officier van justitie “extra kwalijk”.

Het OM eist zeven jaar cel en een geldboete van 50.000 euro. De rechtbank doet op 6 september uitspraak.

De andere deelnemers aan de criminele organisatie worden afzonderlijk vervolgd.