Zeven jaar cel geëist tegen vermeende leider jeugdbende Emmen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Assen zeven jaar celstraf geëist tegen de 20-jarige Jermaine S. uit Emmen op verdenking van het leiding geven aan een jeugdbende (criminele organisatie) in Emmen. Het OM vindt dat hij medeplichtig is aan de overval bij een jeugdzorginstelling in Emmen, waarbij op 14 januari 2023 een 26-jarige medewerkster van de instelling om het leven kwam.

Overvallen

Ook wordt S. verdacht medeplichtig te zijn geweest aan een gewapende overval op de McDonald’s in Emmen op 9 januari 2023. Tevens vinden de officieren van justitie dat hij verantwoordelijk moet worden gehouden voor het voorbereiden van meerdere (mislukte) overvallen op een tankstation in de week voorafgaand aan de dodelijke overval op de jeugdzorginstelling.

Forse strafeisen

Vorige week eiste het OM 10 jaar cel en tbs tegen 20-jarige Arek K. uit Emmen en twee jaar cel en tbs tegen de 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold. Zij worden verdacht van het om het leven brengen van de jonge vrouw in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen (foto). De officieren van justitie vinden dat Jermaine S. ook een rol heeft gehad bij deze dodelijke roofoverval.

Volgens het OM heeft hij aan beide overvallers kleding, maskers, een tas en een mes geleverd. In zijn woning is meerdere keren gesproken over “geld maken”. Als een overval op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen die avond geen geld oplevert, bedenken de beide overvallers een ander plan. Eén van hen woont in een jeugdzorginstelling en weet dat daar geld ligt.

Doodgestoken

Dit plan leidt uiteindelijk tot de gruwelijke dood van de 26-jarige vrouw. Zij is om het leven gebracht met het mes dat volgens het OM door de verdachte aan de overvallers is verstrekt. Nadat de verdachten de buit van slechts enkele honderden euro’s in hun handen hadden, was het de bedoeling terug te keren naar het huis van Jermaine S. Daar zou volgens het OM het geld worden verdeeld.

Het OM verdenkt S. van medeplichtigheid aan een gekwalificeerde doodslag. Dat betekent in dit geval dat hij mede verantwoordelijk moet worden gehouden voor het om het leven brengen van een jonge vrouw om een diefstal te verhullen.

Groepsdruk

Volgens de officieren van justitie hebben, naast het leveren van onder meer de kleding en het mes, groepsdruk en bewijsdrang er toe geleid dat de beide overvallers zich niet vrij hebben gevoeld om nog een keer zonder geld terug te komen bij de vermeende leider van de jeugdbende.

McDonald’s

Vijf dagen eerder heeft Jermaine S. volgens het OM op min of meer dezelfde wijze geopereerd rond de overval op de McDonald’s. Een overval waarbij door één van de overvallers in het plafond is geschoten en mensen onder schot zijn gehouden. Ook bij deze overval was de Emmenaar fysiek niet aanwezig, maar is er in zijn woning over gesproken, heeft die woning gediend als uitvalsbasis en heeft hij ook hier kleding en wapens meegegeven.

Fors strafblad

Naast de strafbare feiten in Emmen verdenkt het OM Jermaine S. ook van scooterdiefstallen in Groningen, in april 2022. Hij heeft daarnaast een fors strafblad en liep nog in een proeftijd van eerder opgelegde straffen. Daarom wil het OM dat eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen worden omgezet in een onvoorwaardelijke celstraf. Het OM eist zeven jaar cel tegen Jermaine S.

Gino de W. (20) uit Groningen, de andere vermeende leider van de Drentse jeugdbende, verschijnt dinsdag voor de rechtbank.

Op 1 februari 2024 maakt de rechtbank bekend wanneer het uitspraak doet in deze zaak.