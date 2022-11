Zeven jaar cel voor fatale mishandeling op Mallorca

Connect on Linked in

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de 20-jarige Sanil B. uit Hilversum veroordeeld tot zeven jaar cel voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Het OM had tien jaar cel geëist. De meeste van de andere acht verdachten hebben celstraffen tot 2,5 jaar opgelegd gekregen. Eén verdachte is geheel vrijgesproken.

Voldoende bewijs

De rechtbank houdt Sanil B. mede verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, doordat er voldoende bewijs is dat hij in de nacht van 13 op 14 juli 2021 tegen het hoofd van het slachtoffer heeft geschopt die op de grond lag. Heuvelman overleed enkele dagen later in een ziekenhuis in Mallorca aan zijn verwondingen. B. was bovendien bij alle eerdere vechtpartijen die nacht betrokken.

Medeverdachten

Mees T. (19) en Hein B. (19) werden vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Heuvelman. Wel zijn ze veroordeeld voor ander uitgaansgeweld die nacht. De eis tegen hen was acht jaar.

Andere verdachten die betrokken waren bij de vechtpartijen in de bewuste nacht kregen straffen variërend van een taakstraf tot celstraffen tussen de twaalf en 30 maanden. Deze straffen zijn fors hoger dan het OM had geëist.

Kaan B. (20) en Daan van S. (19) kregen 2,5 jaar cel. Lukas O. en Stan F. kregen respectievelijk anderhalf jaar en één jaar cel. Lars van den H. (20) kreeg 150 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Martijn T. (19) is vrijgesproken.



Uitgebreid onderzoek

Tijdens het onderzoek naar de verschillende incidenten in de nacht van 13 op 14 juli 2021 zijn in totaal negen personen als verdachte aangemerkt, waarvan er acht zijn aangehouden. Tijdens het onderzoek heeft de politie onder meer ruim zestig getuigen gehoord, twintig telefoons en andere gegevensdragers onderzocht, camerabeelden geanalyseerd, gesprekken en telefoonlijnen afgeluisterd en is er dna-onderzoek verricht en een politie-informant ingezet.

De verdachten waren destijds 18 of 19 jaar oud en maakten deel uit van een vriendengroep uit Hilversum die op vakantie was op Mallorca.