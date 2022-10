OM eist tot 10 jaar cel voor doodslag op Carlo Heuvelman

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Lelystad tien jaar celstraf geëist tegen Sanil B. (20), de hoofdverdachte van de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Tegen Hein B. (19) en Mees T. (19) eist het OM acht jaar cel. Vijf andere verdachten kregen lagere strafeisen te horen. Voor een negende verdachte is vrijspraak gevraagd.

Bruut uitgaansgeweld

Een groep jonge Nederlandse toeristen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 tijdens een vakantie op Mallorca het slachtoffer van bruut uitgaansgeweld in de badplaats El Arenal, toen deze groep werd aangevallen door een groep jonge mannen uit ’t Gooi. Een van de slachtoffers, de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het onderzoek naar de verschillende incidenten op de bewuste avond zijn in totaal negen negen personen als verdachte aangemerkt, waarvan er acht zijn aangehouden. Tijdens het onderzoek heeft de politie onder meer ruim zestig getuigen gehoord, twintig telefoons en andere gegevensdragers onderzocht, camerabeelden geanalyseerd, gesprekken en telefoonlijnen afgeluisterd en is er dna-onderzoek verricht en een politie-informant ingezet.

Vriendengroep uit Hilversum

Dit alles leidde er toe dat de officieren van justitie maandag acht jonge mannen (in wisselende samenstelling) schuldig achtten aan doodslag, twee pogingen doodslag en het plegen van openlijk geweld tijdens twee geweldsincidenten. De verdachten waren destijds 18 of 19 jaar oud en maakten deel uit van een vriendengroep uit Hilversum die op vakantie was op Mallorca.

Doelbewust geweld

Uit het dossier blijkt volgens het OM dat een groep jonge mannen er die avond op uit was om te vechten. Eenmaal in gevecht werd er ongenadig hard toegeslagen. Getuigen verklaren over hevige geweldsexplosies. ‘Het betrof hier geen uit de hand gelopen kroegruzie, maar doelbewust opgezocht geweld’, aldus de officier van justitie.

Ontkennende verdachten

De drie hoofdverdachten Sanil B., Hein B. en Mees T. ontkennen betrokkenheid bij het overlijden van Heuvelman. De andere verdachten verklaren tot frustratie van de nabestaanden en slachtoffers geen herinnering te hebben van wat zich precies heeft afgespeeld.

Meerdere incidenten

De eerste geweldsuitbarsting vond die nacht plaats voor café De Zaak en de naastgelegen Level Dining Lounge in het uitgaansgebied van El Arenal. Daarbij werd ook tegen het hoofd van een van de slachtoffers geschopt. Aan het geweld ging onenigheid vooraf over zitplaatsen in het café. Onder meer op basis van camerabeelden en diverse verklaringen van aangevers, verdachten en getuigen acht het OM bewezen dat twee van de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan poging doodslag. Dezelfde mannen en vijf medeverdachten worden ook verantwoordelijk gehouden voor het plegen van openlijk geweld rondom café De Zaak en de Level Dining Lounge.

Tegen hoofd getrapt

Nadat de politie arriveerde bij De Zaak, verplaatste de groep zich over de boulevard. Er sloten zich toen ook andere leden van de groep aan. Ter hoogte van café Bier Express ontstond een nieuwe ruzie waarvan de aanleiding onduidelijk is. Er vallen vijf slachtoffers. Twee jonge mannen worden ook nadat ze op de grond liggen hard getrapt. Een van hen is Carlo Heuvelman, die vier dagen later overlijdt aan opgelopen hersenletsel door trappen tegen het hoofd.

Overtuigend bewijs

Hoewel er van de fatale aanval geen camerabeelden bestaan, zijn er wel verschillende videobeelden van andere momenten tijdens deze geweldsuitbarsting. Daarop is Heuvelman ook liggend te zien. In combinatie met de diverse uitgebreide verklaringen van getuigen en deels ook van verdachten, heeft dit volgens justitie inzicht gegeven in wie welke rol heeft gehad.

Ook de appberichten en afgeluisterde gesprekken over het incident tussen verdachten en getuigen geven belangrijke aanwijzingen voor wie welk aandeel gehad heeft. Daarnaast is er op een schoen van Sanil B. dna aangetroffen van Carlo Heuvelman. B. heeft in een gesprek met een undercoveragent in de gevangenis toegeven Heuvelman geschopt te hebben.

Strafeisen

De drie hoofdverdachten zijn volgens het OM verantwoordelijk voor het dodelijke geweld tegen Heuvelman en zijn schuldig aan doodslag. Ook worden ze alle drie verdacht van poging doodslag op het andere slachtoffer dat al liggend tegen zijn hoofd is getrapt. Voor in totaal zeven verdachten vinden de officieren van justitie het bewezen dat zij zich tijdens het incident voor de Bier Express schuldig hebben gemaakt aan het plegen van openlijk geweld.

Het OM eist tien jaar cel tegen Sanil B., de initiator van al het geweld. Tegen Hein B. en Mees T. werd acht jaar cel geëist.

Tegen vijf andere verdachten (Daan van S., Lukas O., Stan F., Lars van den H. en Kaan B.) die betrokken waren bij de vechtpartijen werden celstraffen geëist tot 18 maanden en taakstraffen tot 180 uur. Martijn T. moet volgens het OM worden vrijgesproken.

De rechtbank doet op 18 november uitspraak.