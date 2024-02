Zeven jaar cel voor ‘moordmakelaar’ wegens voorbereiden liquidaties

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag zeven jaar celstraf opgelegd aan de 40-jarige Saied H. uit Meppel voor het voorbereiden van liquidaties op meerdere personen, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden.

Chris Kraijpoel

Saied H. wordt verdacht van het voorbereiden van drie moordaanslagen op vijanden in het criminele circuit, onder meer op zakenman Chris Kraijpoel uit Soest. Kraijpoel, die het pand van de voormalige seksclub Yab Yum kocht, is een bekende van een aantal sleutelspelers uit de Amsterdamse onderwereld.

Procesafspraken

In de zaak van Saied H. zijn het OM en de verdediging zogeheten procesafspraken overeengekomen. Dit om de strafzaak snel te kunnen afhandelen. De verdediging zal volgens de afspraken afstand doen van een hoger beroep en geen nadere onderzoekswensen indienen.

‘Moordmakelaar’

Saied H. en medeverdachte Elmain K. werden aangehouden op 10 mei 2022. Uit een lopend strafrechtelijk onderzoek kwam informatie boven water dat twee anderen druk bezig waren met de voorbereiding van vermoedelijk meerdere liquidaties. Zij zouden als opdrachtgevers daarvoor contact hebben gehad met Saied H.. Hij fungeerde volgens het OM als een ‘moordmakelaar’. Hij had de contacten en bemiddelde met de man die de liquidaties van tegenstanders van de criminele organisatie moest gaan uitvoeren.

Beoogd schutter

De 31-jarige Elmain K. uit Súdwest-Fryslân moet vijf jaar de cel in. Het OM had tegen hem zes jaar geëist. K. zou de liquidaties gaan uitvoeren. Hiervoor werden onder meer gps-trackers geregeld om onder de auto’s van de potentiële slachtoffers te plakken. Ook was K. in het bezit van een vuurwapen.

Voortvluchtig

Saied H. en Elmain K. zouden volgens justitie samen met Ahmet G. en anderen een criminele organisatie hebben gevormd die zich bezighield met drugshandel, witwassen en het plannen van liquidaties. Ahmet G. wordt internationaal gezocht. Hij wordt door de landelijke recherche onder meer verdacht van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. G. zelf overleefde in maart 2019 een moordaanslag op hem en zijn gezin voor zijn villa in Amstelveen.

Net vrij

De Iran geboren Saied H. was nog maar net vrij toen hij in het voorjaar van 2022 werd opgepakt. H. werd in augustus 2017 al veroordeeld in de zogenaamde Maggiora-zaak tot acht jaar cel voor onder meer cocaïnesmokkel, productie van speed en wapenbezit. Dat onderzoek kwam in een stroomversnelling toen in 2015 bleek dat er in de woning van H. was geschoten.

Justitie staakte in 2021 een andere strafzaak tegen Saied H.. Hij werd niet langer in verband gebracht met een grote partij zware wapens die in maart 2019 werd aangetroffen in een garagebox in Hoofddorp. De zaak tegen zijn medeverdachten liep door.